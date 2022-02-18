Oppo Find X5'i çıkartmaya hazırlanırken, yeni amiral gemisi telefonu A76'yı resmen duyurdu. Malezya'da 215 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulan telefonun teknik özellikleri arasında pili kesinlikle dikkat çekiyor.

Kurulduğu ilk yıllarda MP3 çalar, LCD TV ve DVD/Blu Ray gibi ürünler üretmeye odaklanan Oppo, son yıllarda çıkarttığı telefon modelleriyle de çok konuşuluyor. Oppo, son olarak Find X5 modelini duyurmuş ve telefonun öne çıkan özelliklerinden biri hızlı şarj performansı olmuştu.

Oppo’nun sessiz sedasız duyurduğu bir diğer telefon ise A76 modeli oldu. Sessizce duyurusu yapılan bu telefon, şimdilik sadece Malezya’da satışa sunuldu. Gelin bu yeni amiral gemisinin özelliklerine birlikte bakalım…

Oppo A76 kullanıcıları şarj sorunu yaşamayacak gibi görünüyor

Oppo A76, 215 dolarlık başlangıç fiyatıyla bugün itibarıyla Malezya’da satışa sunuldu. Malezya’da 4G olarak satışına başlanılan telefon hakkında, ilerleyen günlerde 5G modelini destekleyeceği ile ilgili sızıntılar var. Yeni amiral gemisinin işlemcisi Snapdragon 680 yonga setiyle çıkış yaptı. Setin içerisinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olan telefon, aynı zamanda ColorOS 11.1 özelliğiyle 5 GB fazladan sanal bir RAM genişletme özelliğine sahip. Sadece SIM kartları kabul eden çift kart yuvası, depolama alanını genişletmek için kullanılamayacak.

Kamerasından bahsedecek olursak, telefonun ön kısmında 8 MP’lik bir selfie kamerası ve arka kısmındaysa 13 MP ana modüle ve 2 MP derinlik sensörüne sahip çift kamera bulunuyor. Kullanılan işlemciden kaynaklı olarak, telefonun video çekim kalitesinin 1080p olması bekleniyor. 90 Hz yenileme hızı, 720 x 1.612 piksel (20:9) çözünürlüğe sahip ekranının ise sol üst köşesinde ön kameraya yer verilmiş.

Şarj ömrünün uzun olması ve daha hızlı şarj olmasıyla birçok kullanıcının tercihi bu yeni amiral gemisi telefon olabilir. 5.000 mAh pil kapasitesine sahip telefon, aynı zamanda 33W’ı destekleyen şarjıyla hızlı şarj edilebilecek.