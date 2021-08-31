Samsung'dan Z Flip 3 ve Z Fold 3 Temalı Drone Şovu

Samsung, markanın hayranlarını oldukça heyecanlandıran ve şimdiden büyük beğeni toplayan katlanabilir Z Flip 3 ve Z Fold 3 modelleriyle karşımızda. Hollanda'da gerçekleştirilen drone şovuyla tekrar karşımıza çıkan modeller, gözleri adeta bayram ettirdi desek yeridir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzunca bir süredir beklenen katlanabilir akıllı telefon modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ile dikkatleri üzerine çekmişti. Önceki modellerde görülen eksikleri kapatıp kapatamayacağı merak konusu olan teknoloji devi, bu modellerle hem basından hem de tüketicilerden geçer not almayı başarmıştı.

Şimdiyse oldukça fazla beğenilen, hatta şirketin sırtını dayadığı serilerden S serisinin son üyesi Galaxy S21’i geride bırakan katlanabilir modelleriyle adeta şov yapıyor. Samsung Hollanda’nın gerçekleştirdiği drone şovu, Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’ü konu alıyor.

Samsung’un paylaştığı video:

Samsung Hollanda kanalının paylaştığı videoda başlangıçta drone’ların Samsung logosunu ve ‘Unfold your world’ sloganını oluşturduğunu görüyoruz. Daha sonrasında ise Z Fold 3 şeklini alan drone’lar bir de S-Pen şeklini alarak ekrana tıklamaya başlıyor. Son olarak Z Fold 3 5G yazısıyla şovun Z Fold 3’e ayrılan kısmı burada sona eriyor.

Z Flip 3 kısmına geldiğimizde ise işler daha da can alıcı bir hal alıyor. Drone’lar, bir araya gelip 2 adet Z Flip 3 olarak ayrılıyor ve mesajlaşmaya başlıyor. En sonunda ise bir selfie’nin ardından Z Flip 3 5G yazısı karşımıza çıkıyor.

Şovun sonunda ise bir QR kod ve Samsung’un sloganı olan ‘Discover the Galaxy at samsung.com’ yazısı görülüyor. Bu tür drone gösterilerini yaygın olarak göremesek de burada olduğu gibi hakkı verilerek yapıldığında büyük ilgi çekebileceği kesin. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 Elimizde!