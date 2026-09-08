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Sudan Ucuz Samsung Telefon Galaxy A07s Sessiz Sedasız Duyuruldu

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Samsung, aşırı uygun fiyatlı yeni telefonu Galaxy A07s’i sessiz sedasız duyurdu.

Sudan Ucuz Samsung Telefon Galaxy A07s Sessiz Sedasız Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung’un amiral gemisi telefonlarının yanı sıra bütçe dostu cihazları da kullanıcıların büyük ilgisini çekiyordu. Dünya çapında en çok satan Samsung modelleri arasındaki A serisi de bunlardan biriydi. Şimdi ise firma, bu seriye dahil olacak yeni Galaxy A07s modelini sessiz sedasız tanıttı.

Galaxy A07s modeli; çok beklentisi olmayan, sadece uygun fiyatlı olsun ve günlük performansta yeterli olsun diyen kullanıcılara yönelik. Telefonun arkasında pil şeklinde kamera kurulumu tercih edilmiş. Önünde ise çentikli tasarım var.

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İçerikten Görseller

Sudan Ucuz Samsung Telefon Galaxy A07s Sessiz Sedasız Duyuruldu
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Samsung Galaxy A07s özellikleri

a071
Ekran 6,7 inç, HD+, 90 Hz, LCD
İşlemci MediaTek G99+
RAM 6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 5000 mAh
İşletim sistemi Android 16 tabanlı One UI

Samsung Galaxy A07s, ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde bir LCD ekran ile geliyor. HD+ çözünürlük sunan bu panel, 90Hz yenileme hızı sunuyor. Parmak izi yan tarafa entegre edilmiş. IP54 sertifikasıyla suya ve toza karşı temel düzeyde koruma sağlayabiliyor.

Cihazın kalbinde 6 nm sürecinde üretilmiş sekiz çekirdekli MediaTek G99+ işlemcisi yer alıyor. Ona 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. Android 16 tabanlı One UI ile kutudan çıkan cihaz, 6 yıl güvenlik ve işletim sistemi güncellemesi vadediyor.

a072

Kamera tarafına geçtiğimizde arkada 50 MP ana kamera ve ona eşlik eden 2 MP derinlik sensörü görüyoruz. Önde ise 8 MP’lik çentiğe yerleştirilen selfie kamerası var. Telefon, 5000 mAh’lik bataryaya sahip. Bunlar dışında 3,5 mm kulaklık girişi, çift bant Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.3 gibi özellikleri de var. Fiyatı henüz yok ancak 160 dolar civarı olacağı aktarılıyor.

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