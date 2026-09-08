Samsung, aşırı uygun fiyatlı yeni telefonu Galaxy A07s’i sessiz sedasız duyurdu.

Samsung’un amiral gemisi telefonlarının yanı sıra bütçe dostu cihazları da kullanıcıların büyük ilgisini çekiyordu. Dünya çapında en çok satan Samsung modelleri arasındaki A serisi de bunlardan biriydi. Şimdi ise firma, bu seriye dahil olacak yeni Galaxy A07s modelini sessiz sedasız tanıttı.

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Galaxy A07s modeli; çok beklentisi olmayan, sadece uygun fiyatlı olsun ve günlük performansta yeterli olsun diyen kullanıcılara yönelik. Telefonun arkasında pil şeklinde kamera kurulumu tercih edilmiş. Önünde ise çentikli tasarım var.

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Samsung Galaxy A07s özellikleri

Ekran 6,7 inç, HD+, 90 Hz, LCD İşlemci MediaTek G99+ RAM 6 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 8 MP Batarya 5000 mAh İşletim sistemi Android 16 tabanlı One UI

Samsung Galaxy A07s, ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde bir LCD ekran ile geliyor. HD+ çözünürlük sunan bu panel, 90Hz yenileme hızı sunuyor. Parmak izi yan tarafa entegre edilmiş. IP54 sertifikasıyla suya ve toza karşı temel düzeyde koruma sağlayabiliyor.

Cihazın kalbinde 6 nm sürecinde üretilmiş sekiz çekirdekli MediaTek G99+ işlemcisi yer alıyor. Ona 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. Android 16 tabanlı One UI ile kutudan çıkan cihaz, 6 yıl güvenlik ve işletim sistemi güncellemesi vadediyor.

Kamera tarafına geçtiğimizde arkada 50 MP ana kamera ve ona eşlik eden 2 MP derinlik sensörü görüyoruz. Önde ise 8 MP’lik çentiğe yerleştirilen selfie kamerası var. Telefon, 5000 mAh’lik bataryaya sahip. Bunlar dışında 3,5 mm kulaklık girişi, çift bant Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.3 gibi özellikleri de var. Fiyatı henüz yok ancak 160 dolar civarı olacağı aktarılıyor.