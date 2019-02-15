2019 Model Samsung Galaxy A Serisinin Özellikleri Belli Oldu

MWC 2019'da ortaya çıkabileceği söylenen Galaxy A10 da dahil olmak üzere Samsung'un 2019 model Galaxy A10, Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerinin özellikleri ortaya çıktı.

Çevrimiçi olarak sızdırılan bir belge, Samsung’un 2019 model Galaxy A serisi akıllı telefonlarının özelliklerini ortaya çıkardı. Buna göre Galaxy A10, Galaxy A30 ve Galaxy A50 adları ile piyasaya çıkacak olan cihazlar gerek özellikleri, gerek tasarımları, gerekse fiyat etiketleri ile giriş ve orta seviyede yeni bir rekabet başlatacak.

Samsung Galaxy A10

Plastik bir gövdeye sahip olacak Galaxy A10, Infinity-V tasarımlı 6.2 inçlik HD+ bir ekran ile gelecek. Exynos 7884B işlemcisi ile çalışacak olan cihazın 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı kapasitesi bulunacak. 13MP arka, 5MP ön kameraya sahip olan cihaz, 4000mAh bataryası ile iyi denebilecek bir şarj ömrü sunacak. Cihazda ilginç bir şekilde standart Micro-USB girişi bulunacak ve hiçbir parmak izi tarayıcı bulunmayacak.

Samsung Galaxy A30

Infinity-U tasarımlı 6.4 inçlik Full HD+ bir Super AMOLED ekrana sahip olacak Galaxy A30, 16MP+5MP çift arka kameraya sahip olacak. 3GB+32GB ve 4GB+64GB olmak üzere iki ayrı bellek kapasitesi ile satışa sunulacak olan modelin kalbinde Exynos 7904 işlemci ve 4.000 mAh batarya bulunacak. 16MP ön kamerası ile iyi bir selfie performansı sunacak olan cihazda parmak izi tarayıcı ve Bixby desteği bulunacak.

Samsung Galaxy A50

Ailenin en güçlü cihazı olacak Galaxy A50’nin ekran boyutu bilinmiyor ancak cihazın kamera özellikleri ile ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. 25MP+5MP+8MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak olan cihaz, 25MP’lik güçlü bir selfie kamerası ile gelecek. Cihazın 4GB ve 6GB olmak üzere iki farklı RAM ve 64GB/128GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği bulunacak.