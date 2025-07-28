Akıllı telefon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken, Samsung'un yeni modellerine dair sızıntılar da artıyor. Galaxy S serisinin yeni üyesi olması beklenen S26 Edge, çeşitli teknik detaylarla gündeme gelmeye başladı. Özellikle pil ve tasarım tarafında dikkat çeken bazı iddialar öne çıkıyor.

Galaxy S26 Edge’e dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez hem pil kapasitesi hem de şarj hızıyla ilgili dikkat çekici veriler ortaya çıktı. Aynı zamanda cihazın tasarımında da kayda değer değişiklikler bizleri bekliyor gibi görünüyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Edge hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre bu model, selefine kıyasla daha büyük bir batarya ve daha hızlı şarj desteğiyle gelecek. Aynı zamanda ekran çerçevelerinin inceltileceği ve cihazın genel tasarımının daha zarif hâle geleceği konuşuluyor.

Pil kapasitesi yüzde 15, şarj hızı yüzde 80 artıyor

Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S26 Edge, 4.500 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek. Aynı zamanda cihazda 45W hızlı şarj desteği bulunacak. Bu da önceki modelle kıyaslandığında bataryada %15, şarj hızında ise %80’lik bir artış anlamına geliyor. Tasarım tarafında da çerçevelerin iyice incelmesi bekleniyor, bu da telefonun daha modern ve sade bir görünüme kavuşacağına işaret ediyor.

Modelin piyasaya sürülme tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmasa da, Samsung’un genellikle Galaxy S serisini şubat ayında tanıttığı biliniyor. Bu nedenle Galaxy S26 Edge’in bu yılın sonlarına doğru ya da 2025’in başlarında tanıtılması olası görünüyor. Ancak resmi tanıtıma aylar olmasından dolayı bazı teknik detayların değişme ihtimali bulunuyor.

Galaxy S25 Edge modelinde, fiyat segmentine göre küçük kalan batarya kapasitesi ve telefoto kameranın eksikliği dikkat çekmişti. Görünen o ki Samsung, yeni modelle birlikte bu eksiklerden en azından birine çözüm getirmeyi hedefliyor.