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Türkiye’de Peynir Ekmek Gibi Satacak Bütçe Dostu Telefon Samsung Galaxy A18’in Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

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Samsung’un yakında tanıtacağı yeni bütçe dostu modeli Galaxy A18’in tasarımı, özellikleri ve şok eden fiyatı ortaya çıktı.

Türkiye’de Peynir Ekmek Gibi Satacak Bütçe Dostu Telefon Samsung Galaxy A18’in Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung’un amiral gemisi modelleri kadar bütçe dostu telefonları da müşterilerin çok ilgisini çekiyordu. A serisinin firmanın dünyada en çok satan modellerini içermesi de bunun kanıtı. Firma, yakın zamanda yepyeni bir A serisi modelle karşımıza çıkacak. Bu cihaz, Galaxy A18 4G olacak.

Telefonun çıkışı heyecanla beklenirken bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Galaxy A18 4G modelinin render görselleri, fiyatı ve teknik detayları sızdırıldı. Gelin neler sunacağına birlikte göz atalım.

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İçerikten Görseller

Türkiye’de Peynir Ekmek Gibi Satacak Bütçe Dostu Telefon Samsung Galaxy A18’in Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı
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Samsung Galaxy A18 tasarımı ve özellikleri

a181vemanset

Sızıntıya göre cihaz, selefi olan modellerle son derece benzer bir tasarım dili sergiliyor. Ön tarafta artık modası geçmiş diyebileceğimiz damla çentik görünümü maalesef hâlâ devam ediyor. Arka tarafta dikey olarak sıralanmış üçlü kamera kurulumu yer alırken cihazın sağ tarafında ses ve güç tuşlarının bulunduğu hafif kabartmalı yapı dikkat çekiyor.

İddiaya göre telefon, 164.4 x 77.9 x 7.7 mm ölçülerinde olacak ve 193 gram ağırlığıkla gelecek. IP64 dayanıklılığa sahip olacağı belirtilen cihazın 6.7 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlük sunan ve 90Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla sunulacağı söylenyior. Siyah, açık mavi ve gümüş de renk seçenekleri.

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Telefonun kalbinde, önceki modelden de gayet iyi tanıdığımız MediaTek Helio G99 işlemcisi yer alacakmış. Bu işlemciye 4 GB RAM ile 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı eşlik ederken bataryasının ise 5000 mAh olacağı belirtilmiş. Kamera tarafında ise arkada 50 MP (f/1.8) ana kameraya 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensör eşlik edecek. Cihazın diğer küçük detayları arasında Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 bağlantı teknolojileri bulunuyor.

Üzücü bir gelişme de var. İddiaya göre telefon donanım ve tasarım tarafında kayda değer bir yenilik sunulmamasına rağmen zamla gelecek. Sızıntıya göre Galaxy A18 4G'nin başlangıç fiyatı 300 euro’lara kadar çıkabilir. Karşılaştırma yapacak olursak önceki nesil 200 euro fiyat ile çıkmıştı. Bu zammın temel nedeninin ise küresel çapta yaşanan çip tedarik ve maliyet krizleri olduğu ifade ediliyor.

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