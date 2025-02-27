Samsung'un birkaç gün sonra duyuracağı Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56 modellerinin tasarımları belli oldu. Telefonların tüm özellikleri de birkaç gün önce ortaya çıkmıştı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un birkaç gündür gündemden düşmeyen telefonları Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56, yepyeni bir sızıntının daha kurbanı oldular. Daha önce tüm özellikleri sızdırılan telefonların şimdi de tasarımları ifşa oldu.

Sızdırılan görseller, bir süredir gündemde olan bir iddianın gerçek olacağını gözler önüne seriyor. Öyle ki Samsung, bundan birkaç yıl önce kullanmayı bıraktığı kamera çerçevesini, 2025 model orta segment telefonlarında yeniden kullanacak. Samsung'un neden böyle bir karar aldığı şimdilik bilinmiyor.

Karşınızda Samsung Galaxy A26

En uygun fiyatlı model olarak karşımıza çıkacak Samsung Galaxy A26, çentikli bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca bu telefonda hayli büyük çerçeveler bizleri bekliyor olacak. Arka kısımda ise dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu göreceğiz.

Samsung Galaxy A36

Ortanca modelde ise Galaxy A26'daki kadar olmasa da yine büyük çerçevelerle karşılaşacağız. Delikli ekrana sahip olacak bu telefonun arka kısmında üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Ve Galaxy A56

2025 model Samsung Galaxy A serisi telefonlar arasında belki de en çok satan model olacak Galaxy A56, tasarım açısından Galaxy A36 ile tamamen aynı olacak.

Peki Samsung Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56, hangi özelliklere sahip olacaklar?

Bu telefonlar ne zaman duyurulacak?