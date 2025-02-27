Samsung Galaxy A26, A36 ve A56'nın Lansman Tarihi Açıklandı

Samsung, Galaxy A serisi için yeni bir lansman gerçekleştireceğini açıkladı. Bu lansmanda Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56 duyurulacak. Peki etkinlik ne zaman gerçekleştirilecek?

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Samsung Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56 modellerinin özelliklerinin sızdırıldığından bahsetmiştik. Türkiye'de de büyük ilgi görecek telefonlar, sunacakları özelliklerle hiç fena değillerdi.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsung, Hindistan'da bu akıllı telefonlar için bir lansman sayfası oluşturdu. Bu lansman sayfası, Samsung'un yepyeni orta segment telefonlarının ne zaman duyurulacağını gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56, hafta sonu duyurulacak

Samsung Hindistan'ın resmî internet sitesinde yer alan bilgiye göre Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56, 2 Mart'ta düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacak. Pazar günü itibarıyla Samsung'un yeni akıllı telefonlarıyla tanışmış olacağız.

Samsung'un Galaxy A lansmanına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Pazar günü, telefonların tüm özelliklerini sizlerle paylaşacağız.

Peki Samsung Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56, hangi özelliklere sahip?