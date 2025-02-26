Samsung'un Tüm Sürprizi Bozuldu: Galaxy A56, A36 ve A26'nın A'dan Z'ye Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

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Samsung'un orta segmentteki yeni telefonları Galaxy A56, A36 ve A26'nın tüm özellikleri ortaya çıktı.

Son birkaç aydır Samsung'un popüler orta segment akıllı telefon serisi Galaxy A'nın yeni üyeleri ile ilgili bir dizi söylenti gündemi meşgul ediyordu ve bugün seriye katılacak üç yeni telefonun tüm özellikleri ortaya çıktı.

Yeni sızıntı öylesine geniş ki, Samsung'un yakında çıkacak olan üç Android telefonunu artık resmî olarak duyurmasına gerek kalmamış gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A56 özellikleri

Ekran 6,7 inç Super AMOLED
2340 x 1080, 120Hz
İşlemci Exynos 1580
RAM 8 GB
Depolama Bilinmiyor
Arka Kamera 50MP, f/1.8, OIS ana kamera
12MP, f/2.2, geniş açılı kamera
5MP, f/2.4, makro kamera
Ön Kamera 12MP
Pil 5.000 mAh, 45W
İşletim Sistemi Android 15 tabanlı One UI 7
Boyutlar ve Ağırlık 162,7 x 77,5 x 7,4 mm, 197 gram

Galaxy A56'nın Galaxy A36'ya göre plastik yerine metal çerçeveli daha kaliteli bir yapı, daha üstün bir ikincil kamera, giriş seviyesi modelde daha fazla RAM, genel olarak çizilmelere ve ekran hasarına karşı daha iyi koruma gibi bazı önemli avantajları olacak.

Samsung Galaxy A36 özellikleri

Ekran 6,7 inç Super AMOLED
2340 x 1080, 120Hz
İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
RAM 6 GB/8 GB
Depolama Bilinmiyor
Arka Kamera 50MP, f/1.8, OIS ana kamera
8MP, f/2.2, geniş açılı kamera
5MP, f/2.4, makro kamera
Ön Kamera 12MP
Pil 5.000 mAh, 45W
İşletim Sistemi Android 15 tabanlı One UI 7
Boyutlar ve Ağırlık 162,7 x 77,9 x 7,4 mm, 195 gram

Galaxy A36'nın Galaxy A56'ya kıyasla daha ince ve daha hafif olması bekleniyor.

Samsung Galaxy A26 özellikleri

Ekran 6,7 inç Super AMOLED ekran
2340 x 1080, 120Hz
İşlemci Exynos 1380
RAM 6 GB/8 GB RAM
Depolama Bilinmiyor
Arka Kamera 50MP, f/1.8, OIS ana kamera
8MP, f/2.2, geniş açılı kamera
2MP, f/2.4, makro kamera
Ön Kamera 12MP
Pil 5.000 mAh, 25W
İşletim Sistemi Android 15 tabanlı One UI 7
Boyutlar ve Ağırlık 164 x 77,5 x 7,7 mm, 200 gram

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Peki siz Samsung'un yeni orta segment telefonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-a56-a36-a26-specs-features-images-prices-leaked_id167995
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