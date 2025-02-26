Samsung'un orta segmentteki yeni telefonları Galaxy A56, A36 ve A26'nın tüm özellikleri ortaya çıktı.

Son birkaç aydır Samsung'un popüler orta segment akıllı telefon serisi Galaxy A'nın yeni üyeleri ile ilgili bir dizi söylenti gündemi meşgul ediyordu ve bugün seriye katılacak üç yeni telefonun tüm özellikleri ortaya çıktı.

Yeni sızıntı öylesine geniş ki, Samsung'un yakında çıkacak olan üç Android telefonunu artık resmî olarak duyurmasına gerek kalmamış gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A56 özellikleri

Ekran 6,7 inç Super AMOLED

2340 x 1080, 120Hz İşlemci Exynos 1580 RAM 8 GB Depolama Bilinmiyor Arka Kamera 50MP, f/1.8, OIS ana kamera

12MP, f/2.2, geniş açılı kamera

5MP, f/2.4, makro kamera Ön Kamera 12MP Pil 5.000 mAh, 45W İşletim Sistemi Android 15 tabanlı One UI 7 Boyutlar ve Ağırlık 162,7 x 77,5 x 7,4 mm, 197 gram

Galaxy A56'nın Galaxy A36'ya göre plastik yerine metal çerçeveli daha kaliteli bir yapı, daha üstün bir ikincil kamera, giriş seviyesi modelde daha fazla RAM, genel olarak çizilmelere ve ekran hasarına karşı daha iyi koruma gibi bazı önemli avantajları olacak.

Samsung Galaxy A36 özellikleri

Ekran 6,7 inç Super AMOLED

2340 x 1080, 120Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 RAM 6 GB/8 GB Depolama Bilinmiyor Arka Kamera 50MP, f/1.8, OIS ana kamera

8MP, f/2.2, geniş açılı kamera

5MP, f/2.4, makro kamera Ön Kamera 12MP Pil 5.000 mAh, 45W İşletim Sistemi Android 15 tabanlı One UI 7 Boyutlar ve Ağırlık 162,7 x 77,9 x 7,4 mm, 195 gram

Galaxy A36'nın Galaxy A56'ya kıyasla daha ince ve daha hafif olması bekleniyor.

Samsung Galaxy A26 özellikleri

Ekran 6,7 inç Super AMOLED ekran

2340 x 1080, 120Hz İşlemci Exynos 1380 RAM 6 GB/8 GB RAM Depolama Bilinmiyor Arka Kamera 50MP, f/1.8, OIS ana kamera

8MP, f/2.2, geniş açılı kamera

2MP, f/2.4, makro kamera Ön Kamera 12MP Pil 5.000 mAh, 25W İşletim Sistemi Android 15 tabanlı One UI 7 Boyutlar ve Ağırlık 164 x 77,5 x 7,7 mm, 200 gram

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