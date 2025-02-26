Son birkaç aydır Samsung'un popüler orta segment akıllı telefon serisi Galaxy A'nın yeni üyeleri ile ilgili bir dizi söylenti gündemi meşgul ediyordu ve bugün seriye katılacak üç yeni telefonun tüm özellikleri ortaya çıktı.
Yeni sızıntı öylesine geniş ki, Samsung'un yakında çıkacak olan üç Android telefonunu artık resmî olarak duyurmasına gerek kalmamış gibi görünüyor.
Samsung Galaxy A56 özellikleri
|Ekran
|6,7 inç Super AMOLED
2340 x 1080, 120Hz
|İşlemci
|Exynos 1580
|RAM
|8 GB
|Depolama
|Bilinmiyor
|Arka Kamera
|50MP, f/1.8, OIS ana kamera
12MP, f/2.2, geniş açılı kamera
5MP, f/2.4, makro kamera
|Ön Kamera
|12MP
|Pil
|5.000 mAh, 45W
|İşletim Sistemi
|Android 15 tabanlı One UI 7
|Boyutlar ve Ağırlık
|162,7 x 77,5 x 7,4 mm, 197 gram
Galaxy A56'nın Galaxy A36'ya göre plastik yerine metal çerçeveli daha kaliteli bir yapı, daha üstün bir ikincil kamera, giriş seviyesi modelde daha fazla RAM, genel olarak çizilmelere ve ekran hasarına karşı daha iyi koruma gibi bazı önemli avantajları olacak.
Samsung Galaxy A36 özellikleri
|Ekran
|6,7 inç Super AMOLED
2340 x 1080, 120Hz
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|RAM
|6 GB/8 GB
|Depolama
|Bilinmiyor
|Arka Kamera
|50MP, f/1.8, OIS ana kamera
8MP, f/2.2, geniş açılı kamera
5MP, f/2.4, makro kamera
|Ön Kamera
|12MP
|Pil
|5.000 mAh, 45W
|İşletim Sistemi
|Android 15 tabanlı One UI 7
|Boyutlar ve Ağırlık
|162,7 x 77,9 x 7,4 mm, 195 gram
Galaxy A36'nın Galaxy A56'ya kıyasla daha ince ve daha hafif olması bekleniyor.
Samsung Galaxy A26 özellikleri
|Ekran
|6,7 inç Super AMOLED ekran
2340 x 1080, 120Hz
|İşlemci
|Exynos 1380
|RAM
|6 GB/8 GB RAM
|Depolama
|Bilinmiyor
|Arka Kamera
|50MP, f/1.8, OIS ana kamera
8MP, f/2.2, geniş açılı kamera
2MP, f/2.4, makro kamera
|Ön Kamera
|12MP
|Pil
|5.000 mAh, 25W
|İşletim Sistemi
|Android 15 tabanlı One UI 7
|Boyutlar ve Ağırlık
|164 x 77,5 x 7,7 mm, 200 gram
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