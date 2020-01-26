Samsung Galaxy A31 ve A41’in Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un önümüzdeki aylarda tanıtmayı planladığı akıllı telefonları Galaxy A31 ile Galaxy A41'in bazı özellikleri ortaya çıktı. Yeni gelen bilgilere göre her iki telefon da 48 megapiksellik ana kamera sensörüne sahip olacak.

Önümüzdeki günlerde tanıtacağı S20 ailesinin hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Samsung, yenilenen Galaxy A serisi telefonları için de çalışmalarına devam ediyor. Elde edilen son bilgilere göre Güney Koreli firmanın Galaxy A ürün gamına ekleyeceği en yeni akıllı telefonları, ikisi de orta sınıfa ait olan Galaxy A31 ve Galaxy A41 olacak.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde bu telefonlar hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. GalaxyClub’ın söylediğine göre her iki telefon da 48 megapiksellik ana kamerayla birlikte kullanıcıları memnun edecek batarya kapasitelerine sahip olacaktı. Yeni gelen bilgiler ise telefonların özellikleri hakkında daha fazla detay elde etmemize olanak sağlıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan telefonlarda yer alması beklenen bu özellikleri daha yakından inceleyelim.

Samsung Galaxy A31’de yer alması beklenen özellikler:

Gizchina tarafından paylaşılan rapora göre Samsung Galaxy A31, önceki sızıntılarla doğru orantılı olarak 48 MP’lik bir ana sensöre sahip olacak. Bununla birlikte telefonda 5 MP’lik makro sensörünün de bulunacağı ve telefonda ikili kamera kurulumu olacağı söyleniyor.

Ön tarafa gelecek olursak 25 MP selfie kamerası bulunan cihazda, bu kameranın tasarımının çentik şeklinde mi yoksa delik şeklinde mi olacağı henüz bilinmiyor. Buna ek olarak telefonda 5.000 mAh gibi büyük sayılabilecek bir bataryanın yer alacağı da iddialar arasındaki yerini alıyor.

Samsung Galaxy A41’de yer alması beklenen özellikler:

Galaxy A31’in aksine üçlü kamera kurulumuyla piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy A41, bu noktada yine 48 MP’lik birincil kameraya sahip olacak ancak diğer iki kameranın detayları henüz bilinmiyor. Bununla birlikte yine Galaxy A31’de olduğu gibi Galaxy A41’de de 25 MP’lik bir ön kamera sensörünün yer alacağı belirtiliyor.

Pil kapasitesi açısından A31’e kıyasla daha düşük bir batarya sunan bu telefon, söylenenlere göre 3.500 mAh’lik bir bataryaya sahip olacak. Beklenen diğer özellikler arasında microSD destekli 64/128 GB depolama seçenekleri, 4 GB RAM ve yeni nesil Exynos işlemci bulunuyor.

Şu anda her iki cihaz için de Samsung tarafından belirlenmiş resmî bir lansman tarihi bulunmuyor ancak pek çok farklı kaynak, telefonların önümüzdeki aylarda piyasaya sürüleceğini söylüyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.