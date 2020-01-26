WhatsApp, sıkça sorulan sorular sayfasında bir güncelleme yaptı ve eski telefonlara sahip kullanıcılarını uyardı. Şubat ayı itibarıyla iOS ve Android’in çok eski versiyonlarına WhatsApp desteğinin kesileceği açıklandı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gün geçtikçe gelişmeye ve popülaritesini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Android için sunulan beta sürümü için karanlık mod özelliği yayınlanan WhatsApp, dünyadaki insanların yarısından fazlasının kullandığı bir mesajlaşma uygulaması oldu. Raporlara göre şu anda WhatsApp’ın Google Play Store’da 5 milyardan fazla indirme sayısına ulaştığı görülüyor.

WhatsApp, Android ve iOS işletim sistemlerinin çok geride kalmış versiyonları için bile hizmet vermeye devam ediyordu. Eski cihaz kullanan kişilere olan desteğini bu zamana kadar sürdüren WhatsApp, 2020’nin şubat ayı itibariyle eski Android ve iOS sürümünü kullanan kullanıcılara veda edecek. Bundan sonra anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp; Android için 4.0.3 ve üstü sürümlere, iOS için ise iOS 9 ve üstü sürümlere hizmet verecek.

Şubat 2020’den sonra birçok özellik çalışmayı durdurabilir

WhatsApp, iOS 8 ve Android 2.3.7’den eski sürüm Android kullanıcılarına olan desteği keseceğini açıkladı. Apple’ın cihazlarını kullanan kişiler içinse iOS 8 ve daha önceki sürümleri kullananlar artık WhatsApp desteği almayacak. Bununla birlikte WhatsApp, desteği keseceği Android ve iOS sürümlerinin Şubat 2020 tarihinden sonra düzgün çalışamayacağını ve belki de birçok özelliğin çalışamaz hale gelebileceğini belirtti. WhatsApp, daha önce Windows Phone işletim sistemine olan desteğini de bitirdiğini açıklamıştı.

Gün geçtikçe gelişmekte olan ve yeni özellikleri içerisinde barındırmaya başlayan WhatsApp, yavaş yavaş elini eski cihazlardan çekiyor. Son güncelleme ile birlikte beta sürümüne karanlık mod da eklenen WhatsApp’ın bu özelliğini Google Play Store üzerinden beta programına katılarak ulaşabiliyorsunuz ancak beta programı şu anda ağzına kadar tıkalı olduğundan bu programa katılmak pek mümkün değil. Endişelenmeyin, sizin için paylaştığımız “WhatsApp Karanlık Mod Nasıl Kullanılır?” haberine başlığın üzerine tıklayarak gidebilir ve oradaki adımları uygulayarak karanlık modu elde edebilirsiniz.