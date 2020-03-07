Samsung Galaxy A31'in Özellikleri Geekbench'te Ortaya Çıktı

Samsung'un son günlerde fazlasıyla konuştuğumuz yeni akıllı telefonu Galaxy A31'in bazı özellikleri, Geekbench'te ortaya çıktı. Geekbench'te yer alan özellikler arasında cihazın işlemcisi ve RAM kapasitesi yer aldı.

Güney Koreli teknoloji Samsung’un çıkarması beklenen akıllı telefon Samsung Galaxy A31 hakkında bu günlerde epey fazla bilgi duyuyoruz. Cihaz, geçtiğimiz günlerde Wi-Fi Alliance sertifikasyonunu alarak çift bantlı Wi-Fi bağlantısına sahip olacağını kanıtlamıştı.

Dün ortaya çıkan Samsung Galaxy A31 destek sayfasıyla cihazın çok yakın bir zamanda tanıtılacağına işaret olmuştu. Ancak Samsung’un A31 için açtığı destek sayfasında herhangi bir özellik bulunmuyordu. İşte bugün, şirketin beklenen akıllı telefonunun kilit özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A31, Geekbench'te kendini gösterdi:

Birçok akıllı telefonun özelliklerini daha piyasaya çıkmadan öğrenebildiğimiz Geekbench’te bu kez misafir Samsung Galaxy A31 oldu. Galaxy A31, SM-A315F model numarasıyla karşımıza çıktı. Cihaz, Geekbench’in testlerinde tek çekirdekli testlerden 349 puan, Geekbench 5.1 çok çekirdekli testlerdense 1.291 puan almayı başardı.

Geekbench’te yer alan tabloya göre Samsung Galaxy A31, MediaTek MT6768V/CV işlemcisinden gücünü alacak. Tahminlere göre bu işlemcinin asıl ismi Helio P65. Bununla birlikte cihaz, 4 GB RAM ile gelecek. Elbette günümüzde neredeyse her cihazda olduğu gibi Samsung Galaxy A31’de de birkaç RAM seçeneği bekleyebiliriz.

Geekbench’te Samsung Galaxy A31’in başka bir özelliği bulunmuyor olsa da dilerseniz daha önce duyduklarımızı tekrar gözden geçirelim. SafetyKorea isimli sertifikasyon sitesi, Samsung Galaxy A31’in devasa 5.000 mAh’lik bataryayla piyasaya çıkacağını ve hızlı şarj desteğine olacağını kanıtlamıştı.

Samsung Galaxy A31, bazı iddialara göre 48 MP’lik ana kamerayla birlikte 5 MP makro kameraya ev sahipliği yapacak. Cihaz, istendiği zaman microSD kartla artırılabilen 64 GB / 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Ön kamera kısmındaysa bizi 25 MP’lik bir kamera karşılayacak.

Samsung Galaxy A31’de bulunacak parmak izi sensörünün maalesef ekrana gömülü olacağı beklenmiyor. Bunun yerine bu sensörün cihazın arka kısmında yer alacağı söyleniyor. Fakat bahsettiğimiz tüm özelliklerin birer iddia olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım.