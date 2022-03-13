Redmi 10C Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Teknik Özellikleri

Xiaomi'nin Redmi serisi, fiyat/performans açısından sıkça tercih edilmeye devam edilliyor. Serinin yeni telefonu Redmi 10C de bugün itibarıyla tanıtıldı ve Nijerya'da satışa sunuldu. İşte fiyatı ve teknik özellikleri

Biliyorsunuz ki Xiaomi, ülkemizde de sıkça tercih edilen ve Apple, Samsung gibi dev markaların uygun fiyatlı muadili olarak gösterilen bir marka. Xiaomi'nin en çok tercih edilen serilerinden biri olan Redmi ise geçtiğimiz günlerde Redmi 10 2022 modeliyle ülkemizde satışa sunuldu.

Fiyat/performans olarak bakıldığında tercih edilebilecek en iyi telefon serilerinden biri olan Redmi 10 2022'nin ardından yeni bir Redmi 10 akıllı telefonun tanıtımı bugün yapıldı. Tanıtımı yapılan Redmi 10C, birçok markanın aynı segmentteki ürünleriyle yarışacak gibi görünüyor. Gelin teknik özelliklerine ve yurtdışındaki satış fiyatlarına birlikte bakalım.

Redmi serisinde ilk defa kare kamera modülüne yer verildi

Redmi 10C, tasarım olarak markanın diğer modellerinden biraz daha farklı ayrıntılar içeriyor. Telefonun ön kamerasında, Redmi 10 2022'den farklı olarak su damlası tasarımına yer verilmiş. Arka tarafına geldiğimizde ise; önceki modellerden farklı olarak ilk defa Redmi'nin kare bir kamera modülüne yer verdiği görülüyor. Parlak plastik yüzey üzerine dokulu bir arka kabuğa sahip telefon, 3 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Telefonun belki de tek dezavantajı ise Android 11 desteğiyle geliyor olması olabilir.

Siyah, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle Redmi 10C'nin 64 GB'ı Nijeryada 78.000 NGN'ye (2.773 TL) 128 GB'ı ise 87.000'ye (3.093 TL) satışa sunuldu. Şimdi gelin, teknik özelliklerine de bir göz atalım.

Redmi 10C'nin teknik özellikleri