İddia: Samsung Galaxy A54'te Kamera Çözünürlüğü Düşecek!

Samsung'un 2023 model orta segment telefonu olacak Galaxy A54 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin bu akıllı telefonda Galaxy A52 ve A53'e göre daha düşük çözünürlüklü bir ana kamera kullanacağı iddia edildi. Peki Samsung, yeni bir telefonda neden öncekilerden daha düşük çözünürlüklü bir kamera kullansın ki?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşmakta olduğu bilinen Galaxy A54 isimli orta-üst segment akıllı telefonu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Samsung'la ilgili sızdırdığı bilgilerle bilinen GalaxyClub'ta yer alan bir habere göre bu akıllı telefonun kamerasında önemli bir değişiklik olacak.

İddiaya göre Samsung Galaxy A54'te 50 MP çözünürlük sunan bir ana arka kamera yer alacak. Galaxy A53 ve Galaxy A52'de ise 64 MP çözünürlük sunan ana arka kameraya yer verilmişti. Yani Samsung, yeni Galaxy A serisi telefonunda ana kameranın çözünürlüğünü düşürecek.

Peki çözünürlüğün düşmesi, daha kötü bir kamera olduğunu mu gösteriyor? Kesinlikle hayır!

*Samsung Galaxy A54 konsept tasarımı.

Buraya kadar okuduklarınızdan, Galaxy A54'ün Galaxy A53'ten daha kötü bir ana arka kameraya sahip olacağını düşünmüş olabilirsiniz. Ancak burada başka bir mesele var. Samsung'un Galaxy A54 ile ilgili planları bir nebze daha farklı olabilir. Öyle ki Samsung, Galaxy S22 ile Galaxy S22+ modellerinde 50 MP çözünürlük sunan bir ana arka kamera tercih etmişti. Premium segmentte kullanılan bu kamera sensörü, şirketin orta-üst segment telefonunda da kullanılabilir. Bu gerçek olduğu takdirde çözünürlük düşse de fotoğraf kalitesinde bariz bir artış olacağını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy A54, hala çok uzakta olan bir telefon. Tahminlere göre bu akıllı telefon, Samsung Galaxy S23'ten sonraki bir dönemde piyasaya sürülecek. Bu yüzden telefonla ilgili detaylı bilgiler için henüz erken. Ancak yine de söyleyebileceğimiz bir özellik var. Samsung Galaxy A54, çok büyük bir ihtimalle Galaxy A53'te kullanılan Exynos 1280'in halefi olarak tanıtılacak Exynos 1380 isimli işlemci ile karşımıza çıkacak. Bu da telefonun performansının Galaxy A53'ün üzerinde olacağı anlamına geliyor.