Samsung, 'Yenilenmiş Telefon' Satışlarını Artırıyor

Samsung "Re-Newed" isimli yenilenmiş telefon hizmetinin kapsamını genişleteceğini açıkladı. Bu karar, ilerleyen dönemlerde Türkiye'yi de içine alabilir. Peki Samsung'un kararı ile tüketicileri neler bekliyor?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili dikkat çekecek bir gelişme yaşandı. Teknoloji sitesi Techradar'a özel bir açıklama yapan şirket yetkilileri, "Re-Newed" olarak isimlendirilen yenilenmiş telefon hizmetinin kapsamının genişletileceğini söylediler. Peki bu durum tüketiciyi nasıl etkileyecek? Gelin hep birlikte Samsung'la ilgili yeni gelişmeye yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak Samsung, ABD ve İngiltere gibi birkaç ülkede yenilenmiş ürün satışı yapıyordu. Bu bağlamda; ikinci el Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S21 ve Galaxy Note 10 modelleri, bizzat Samsung'un yetiştirdiği mühendisler tarafından elden geçiliyor ve yeniden satılıyordu. Bu telefonların sıfır modellerinden farkı ise temelinde ikinci el olması yatıyordu. Bilenleriniz olacaktır; Apple da bazı ülkelerde benzer bir hizmet sunuyor.

Samsung, artık daha fazla akıllı telefonu yenilenmiş ürün kapsamında satacak!

Samsung'un yaptığı açıklamaya göre yakın bir gelecekte, şirketin sattığı yenilenmiş telefon model sayısı artacak. Yani ilerleyen süreçte Galaxy A serisi ile Galaxy S serisindeki diğer modellerin de yenilendikten sonra satılma olasılığı var. Ancak Samsung'un bu konuda sessiz kaldığını, hangi modellerin yenilendikten sonra yeniden satışa sunulacağını söylemediğini belirtelim.

Samsung, yaptığı açıklamalara ülkeler bazında bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin dünya genelinde "eskiyi getir, yeniyi götür" kampanyası yaptığı bir gerçek. Yani Samsung'un ikinci el telefon konusunda stok sorunu bulunmuyor. Eğer kapsam genişletme kararı bir an önce hayata geçirilirse, Samsung'un Türkiye'de de yenilenmiş telefon satışına başlama olasılığı bulunduğunu dile getirebiliriz. Böylelikle ülkemizdeki tüketiciler, Samsung telefonlara sıfırından çok daha uygun fiyatlarla ulaşma imkanı yakalamış olur.