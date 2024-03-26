Samsung, yeni nesil GPU'larda kullanılacak olan GDDR7 bellekleri resmî olarak duyurdu.

NVIDIA ve AMD gibi teknoloji devlerine yeni nesil GDDR7 bellek çözümleri sunabilen yalnızca üç üretici var ve bu üreticilerden biri de Güney Koreli teknoloji devi Samsung. Firmanın yeni nesil bellekleri, 28 Gbps ve 32 Gbps DRAM sunuyor.

Alandaki diğer iki üretici olan SK hynix ve Micron, bir sonraki nesilde pin başına 40 Gbps hız ve 64GB'a kadar yoğunluk sunacaklarına işaret etmişti. Samsung ise daha gerçekçi kabul edilebilecek bir kombinasyonla karşımıza çıkıyor. 16 GB yoğunluğa sahip olacak GDDR7, böylece modül başına 2 GB VRAM sunabilecek. Bu anlamda kapasiteleri, şimdiki son nesil grafik kartları ile aşağı yukarı aynı olacak. Her bir modülde 32-bit wide bus arayüz bulunacak ve yenilenme hızı da 16K/32ms olacak. GDDR7 bellek modüller 266 FBGA ile gelecek.

Samsung GDDR7 bellek özellikleri

K4VAF325ZC-SC32 K4VAF325ZC-SC28 Yoğunluk 16 GB 16 GB Düzen 512Mx32 512Mx32 Hız 32.0 Gbps 28.0 Gbps Yenilenme 16K/32ms 16K/32ms Paket 266 FBGA 266 FBGA

Samsung'un şu anda tanıtmış olduğu iki farklı seçenekten 28 Gbps hıza sahip olan muhtemelen çoğu GPU'da da karşımıza çıkacak. 32 Gbps'lik seçenek ise daha üst düzey cihazlarda karşımıza çıkacak gibi duruyor. Her ne kadar bu rakamlar, Samsung'un rakiplerinin iddialarına göre biraz daha sönük kalsa da şu anda kullanılan GDDR6'lara karşı ciddi bir performans artışı sunacaklar. GDDR6 modüllerin hızı 24 Gbps'i görebilme potansiyeline sahip olsa da genelde 22,5 Gbps seviyesinde kalıyorlar. Yani bu modüllerden 28 Gbps olanı bile şu andaki en iyi modüllerden %24,5 daha hızlı olurken, 32 Gbps olan modül ise hızı %42 oranında artırıyor.

Yeni bellek modüllerine sahip grafik kartlarının bu yılın sonlarında piyasada olması bekleniyor. Bakalım GDDR7, pazarı nasıl etkileyecek.