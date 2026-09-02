Samsung, Galaxy Book 6'nın uygun fiyatlı yeni versiyonunu tanıttı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bilgisayarlar konusunda da öne çıkmaya çalışan bir marka. Şimdi ise şirket, dizüstü bilgisayar pazarındaki iddiasını Galaxy Book 6 serisine eklediği yeni ve daha erişilebilir bir modelle sürdürüyor.

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Mevcut Galaxy Book 6 modelleri Intel Core Ultra 7 ve Core Ultra 5 işlemcilerle tüketicilere sunulurken, yeni varyant Intel Core 3 ve Core 5 seçenekleriyle serideki yerini alıyor ve MacBook Neo’ya rakip uygun fiyatlı bir model olarak geliyor.

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Yeni Samsung Galaxy Book 6 neler sunuyor?

Cihazın Core Ultra modellerine kıyasla daha erişilebilir bir konumda bulunması, temel özelliklerinden ödün verildiği anlamına gelmiyor. Yapılan resmi detaylandırmalara göre ürün; 14 inçlik ekran boyutunu, Galaxy AI yapay zeka yeteneklerini ve uzun kullanım süresi sunan batarya yapısını koruyor. Böylece kullanıcılar günlük bilgisayar ihtiyaçlarını karşılarken daha uygun bir maliyet avantajı elde etmiş oluyor.

Yeni Samsung Galaxy Book 6, 14 inç boyutunda ve 1920×1200 WUXGA çözünürlük sunan bir LCD ekran ile geliyor. 10 ekran oranına sahip olan bu panel, 350 nit parlaklık değerine ve yansımaları önleyen anti-reflektif kaplamaya ev sahipliği yapıyor. Tasarım tarafında ise cihaz, 313 x 221 x 15.7 mm boyutlarında bir kasa ölçüsüne ve 1.35 kg ağırlığa sahip.

İşlemci olarak Intel Core 3 veya Core 5 tercihlerini görüyoruz. Grafik yükünü ise Intel Graphics üstleniyor. Cihazda yer alan Intel NPU birimi ise 15 TOPS'a kadar yapay zekâ performansı sağlayabiliyor. Bellek tarafında 8GB veya 16GB LPDDR5X RAM seçenekleri sunulurken, depolama alanı tarafında 256GB'tan başlayıp 1TB'a kadar uzanıyor.

Cihazın en dikkat çeken yönlerinden biri 61.2Wh kapasiteli bataryası. Bu batarya tek şarjla 25 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Kutu içeriğinde veya şarj tarafında desteklenen 45W USB Type-C şarj adaptörü ise cihazı yaklaşık 30 dakikada %33 doluluk oranına ulaştırabiliyor. Yazılım kanalında Windows 11 Home veya Pro 25H2 sürümleriyle gelen dizüstü bilgisayar, 799 dolar başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü.