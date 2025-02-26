Samsung Galaxy Buds 3 Pro kullanıcıları, kulaklıkların şarj olmaması, sensör arızası ve yazılım güncellemesi sonrası oluşan sorunlardan şikayetçi. İşte şarj sorunu ile ilgili detaylar!

Samsung’un Galaxy Buds 3 Pro kulaklıkları, şık tasarımı ve özellikle kulaklık sapındaki “blade lights” (bıçak ışıkları) ile dikkat çekmişti. Yeni tasarım, birçok kullanıcıdan olumlu yorum alsa da, cihazın performansına dair gelen şikayetler gölgede bıraktı.

Samsung’un kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 3 Pro, kullanıcıların şarjla ilgili yaşadığı sorunlarla gündemde. Kırılgan kulak uçları, yüksek frekansta ses problemleri ve bağlantı hataları derken kullanıcıların en büyük şikayeti şarjla ilgili yaşanan sorunlar oldu.

Ekim 2024 güncellemesi sonrası şikâyetler arttı

Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre, kulaklıklardan biri düzgün şarj olmuyor. Şarj kutusundaki turuncu ışığın yanıp sönmesi, telefonda kulaklıkların şarj edilmediğine dair uyarılar ve tek taraflı pil boşalması, sorunun başlıca belirtileri arasında. Yapılan incelemeler neticesinde ise bu durumun birden fazla nedenden kaynaklanabileceğini ortaya çıktı.

Sorunun olası sebepleri arasında manyetik sensör arızası ve şarj pinlerinin hasar görmesi bulundu. Manyetik sensör, kulaklığın kutuda olup olmadığını algılıyor ancak bazı kullanıcılar, kulaklıkların kutuya tam oturmadığını ve bu nedenle şarj bağlantısının kesildiğini öne sürdü. Öte yandan, bazı kullanıcılar şarj kutusundaki metal temas noktalarının zarar gördüğünü veya eridiğini bildirdi. Yaşanan bu durum ise cihazın üretim kalitesiyle ilgili soru işaretleri yarattı.

Ekim 2024’te yayımlanan bir yazılım güncellemesinin ardından birçok kullanıcı şarj probleminin ortaya çıktığını belirtti. Samsung, Güney Kore’de bu sorunu çözebileceği düşünülen bir yazılım güncellemesi (R530XXU0AYB3) yayınladı ancak küresel dağıtım hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Sorunla karşılaşan kullanıcılar, yetkili servislerden çözüm beklerken, bazı servis noktalarının garanti dışı işlem uygulayarak onarım için ek ücret talep ettiği bildirildi. Samsung’un yetkili servislerinin, cihazların suya maruz kaldığını gerekçe göstererek kullanıcıdan 180 dolara kadar onarım ücreti istediği belirtildi. Samsung’un bu konuda nasıl bir adım atacağı ise belirsizliğini koruyor.