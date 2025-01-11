Xiaomi, uygun fiyatlı ve premium seçenekleriyle yeni kablosuz kulaklık modelleri Redmi Buds 6 ve 6 Pro’yu tanıttı.

Xiaomi, yeni kablosuz kulaklık modelleri Redmi Buds 6 ve 6 Pro'yu tanıttı. Redmi Buds 6 ve 6 Pro farklı fiyat seçenekleri ve özelliklerle karşımıza çıkıyor.

Xiaomi, yeni kablosuz kulaklık modelleri Redmi Buds 6 ve 6 Pro’yu sundu. Her iki model de uzun batarya ömrü ve gelişmiş ses teknolojileriyle öne çıkıyor. Redmi Buds 6 ve Buds 6 Pro, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde tasarlandı.

Redmi Buds 6 ve 6 Pro'nun özellikleri

Xiaomi, uygun fiyatlı ve kaliteli ses deneyimi sunmak isteyen kullanıcılar için Redmi Buds 6'yı çıkardı. 43 dolar fiyatla satışa çıkardığı bu model, 12.4 mm’lik dinamik sürücü ve 5.5 mm’lik piezoelektrik tweeter sayesinde net ve dengeli ses sağlıyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi ile kullanıcılar gürültülü ortamlarda dahi rahatça müzik dinleyebilir. Ayrıca adaptif şeffaflık modu ve 360 derece uzamsal ses özellikleri de modelin sunduğu diğer avantajlar arasında.

Diğer yandan daha ileri düzey ses ve özellikler arayan kullanıcılar için Xiaomi, Redmi Buds 6 Pro'yu çıkardı. 81 dolar fiyatla satışa çıkarılan bu model 55 dB'ye kadar gürültü engelleme sağlarken, LDAC ve LC3 gibi yüksek çözünürlüklü ses kodeklerini de destekliyor. Aynı zamanda baş izleme teknolojisi ile boyutsal ses deneyimi sunarak kullanıcıları daha da içine çekebilmeyi planlıyor.

Her iki kulaklık da 15 Ocak'tan itibaren Xiaomi’nin resmi satış kanallarında ve yetkili satıcılarda yer alacak.