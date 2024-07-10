Samsung Galaxy Buds3 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Buds3 ve Buds3 Pro tamamen kablosuz kulaklıklarını tanıttı.

Kablosuz kulaklık pazarının önemli aktörleri arasında yer alan Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy Buds3 kulaklıklarını da resmi olarak tanıttı. Samsung bu alanda da üstüne koyarak ilerlemiş gibi gözüküyor.

Yeni Galaxy Buds3 ile dikkat çeken ilk nokta, kulaklıkların tasarımlarının tamamen yenilenmesi oldu. Bu değişimle birlikte Buds3 daha rahat ve kulağa uyumlu hâle geliyor. Yeni tasarımla birlikte kullanıcı deneyimini de geliştiren Samsung, minimal ışıklandırma ile dikkat çekiyor.

Dinleme kalitesi yapay zekâya emanet

Galaxy AI ile birlikte yeni kulaklıklardan optimum verimi almak daha kolay olacak. Kullanım şekline göre en ideal ses düzeyini seçecek olan yapay zekâ, ortam gürültüsünü de dikkate alacak. Aktif gürültü engelleme özelliği de olan Galaxy Buds3, üst düzey Hi-Fi ses kalitesi sunuyor.

Galaxy AI ile kulaklık takılıyken asistanımızı sesli olarak kullanabiliyor, otomatik durdurma, farkındalık molası, otomatik geçiş gibi özelliklerden faydalanabiliyoruz. Ayrıca yapay zekânın yaptığı çevirileri de anlık olarak kulaklıktan dinleyebiliyoruz.

Galaxy Buds3 & Buds3 Pro özellikleri

Buds3 Pro, kanal tipi kapsamlı ses deneyimi, minimal ışıklandırmaya sahip tasarım ve geliştirilmiş iki yönlü hoparlör ile geliyor. Bu kulaklıklarda aktif gürültü engelleme ve ortam sesini ayırma özellikleri bulunuyor.

Buds3 ise açık tip bir kulaklık olmasıyla gün boyu kolay bir kullanım sunuyor. Tek yönlü hoparlöre sahip bu kulaklıklar Samsung'un başlangıç seviye kulaklığı olarak karşımıza çıkarken aktif gürültü engelleme özelliği ile geliyor.

Galaxy Buds3 Fiyatları