Yeni Samsung Galaxy F Modeli Bir E-Ticaret Sitesinde Gözüktü

Samsung'un geçtiğimiz aylarda başlattığı Galaxy F serisine eklenecek yeni model, Hindistan'daki e-ticaret devinin internet sitesinde yer aldı. Telefon için oluşturulan tanıtım sayfasında herhangi bir teknik bilgi paylaşılmadı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bundan yaklaşık 5 ay önce yepyeni bir akıllı telefon serisine imza atmıştı. Şirket, Hindistan'da düzenlediği etkinlikte yeni Galaxy F serisini başlatan Galaxy F41'i tanıtmıştı. Telefon, Hindistan'da uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Samsung'un Hindistan kullanıcılarını hedeflediği Galaxy F serisinin yeni üyesi hakkındaki ilk bilgilerse ilerleyen haftalarda yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Bu telefonun Samsung Galaxy F62 ismini taşıyacağı dahi neredeyse kesinleşmişti. Bugünse önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen yeni model, Hindistan'daki dev e-ticaret sitesinde kendisini gösterdi.

Galaxy F serisinin yeni üyesi yakında geliyor:

E-ticaret sitesi Flipkart, Samsung Galaxy F62 için bir tanıtım sayfası hazırladı. Tanıtım sayfasında yer alan görsellerde telefonun ismine yer verilmese de "8 Ocak'ta öğrenmek için geri gelin!" ifadesi bulunuyordu. Ayrıca telefonun hangi model olduğuna dair büyük bir ipucu yer alıyordu. Bu ipucu, Galaxy F41'le birlikte kullanılan "Full On (Tam Hız)" açıklamasıydı.

Telefonun ismine yer verilmeyen sayfada elbette telefonda hangi donanım parçalarının bizleri karşılayacağı da paylaşılmadı. Ancak sayfada yer alan görseller, telefonun dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacağını gösterdi. Ayrıca telefonun arkasında bir parmak izi okuyucusunun bulunmaması, sensörün ekran altında olacağına bir işaret oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te kendisini gösteren Samsung Galaxy F62, Samsung'un Exynos 9825 işlemcisiyle listelendi. Ayrıca cihazın 6 GB RAM'e sahip olacağı da Geekbench sayfasında belirtildi. Bu bilgiler dışında telefonun 7.000 mAh bir bataryaya ve 128 GB'lık bir depolama alanına sahip olacağı ifade edildi. Kamera kurulumuysa hemen hemen bir önceki modelle aynı olacak.