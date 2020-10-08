Samsung, en yeni akıllı telefon serisi olan Galaxy F serisindeki ilk telefonu Galaxy F41'i duyurdu. Kamera özellikleriyle dikkat çeken telefon, uygun sayılabilecek fiyatıyla da pek çok tüketici tarafından tercih edilecek gibi görünüyor. Samsung'un yeni telefonu, 16 Ekim'de satışa sunulacak.

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Hatta o haberimizde bu serideki ilk akıllı telefonun Galaxy F41 olacağını söylemiştik. Bugünse bu durum gerçek oldu ve Samsung, Galaxy F serisindeki ilk akıllı telefonu Galaxy F41'i duyurdu.

Hindistan'da düzenlenen bir etkinlikte duyurulan Galaxy F41'in 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir Super AMOLED ekranı bulunuyor. Çentikli yapıda olan bu ekran, 32 MP çözünürlük sunan bir ön kamerayı barındırıyor. Telefonun arka kısmındaysa parmak izi okuyucu sensör eklenmiş durumda.

Karşınızda Samsung Galaxy F41

Telefonun arka kısmında, dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. 64 MP ana kamerası olan telefonun 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamerası ve 5 MP de canlı odak sensörü bulunuyor. Telefonun kamera donanımı, seri fotoğraf çekimleri ve canlı odak modunun kullanılmasını sağlayan Single Take gibi özelliklerin kullanılmasına imkan tanıyor.

Samsung Galaxy F41, Exynos 9611 işlemciden güç alıyor. Samsung bu gücü, 6 GB RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekliyor. Ayrıca depolama alanının genişletilebilmesi için microSD desteği de bulunan telefon, Android 10 tabanlı One UI 2.5 arayüzü ile birlikte geliyor. Telefonun 6.000 mAh devasa kapasiteli bataryası ise 15 watt hızlı şarj desteği sağlıyor.

Samsung Galaxy F41 teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç büyüklüğünde FHD+, Super AMOLED

6.4 inç büyüklüğünde FHD+, Super AMOLED İşlemci: Exynos 9611

Exynos 9611 RAM: 6 GB (LPDDR4x)

6 GB (LPDDR4x) Depolama: 64 GB ya da 128 GB (microSD desteği mevcut)

64 GB ya da 128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP

64 MP + 8 MP + 5 MP İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.5

Android 10 tabanlı One UI 2.5 Batarya: 6.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)

6.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği) Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Siyah, mavi ve yeşil olmak üzere 3 farklı renkle satışa sunulacak Galaxy F41, 16 Ekim itibarıyla piyasaya sürülecek. Telefonun fiyatları ise şu şekilde olacak;