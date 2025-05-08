Samsung Galaxy S25 Edge'in Tanıtım Tarihi Açıklandı

Samsung, ince tasarımlı yeni telefonu Galaxy S25 Edge'in ne zaman. tanıtılacağını nihayet açıkladı. Etkinlik, beklenenden daha da erken bir tarihte gerçekleştirilecek.

Samsung, ocak ayında tanıttığı Galaxy S25 serisinde bir sürpriz yaparak “Galaxy S25 Edge” isimli yepyeni bir modelini daha göstermişti. Bu telefonun tasarımı belli olsa da teknik özellikleri ve fiyatı gibi detaylar hâlâ açıklanmamıştı. Kullanıcılar, şirketin telefonun lansmanını ne zaman yapacağını merak ediyordu.

Teknoloji devi nihayet bu konuda beklenen açıklamayı yaptı. Galaxy S25 Edge’in resmî tanıtım tarihi şirket tarafından paylaşılan bir görsel ile belli oldu. Lansmanın beklenenden daha erken gerçekleştirileceği görüldü. Normalde 30 Mayıs söylentileri dolaşıyordu.

S25 Edge, 13 Mayıs günü tanıtılacak

Samsung tarafından yapılan paylaşıma göre Galaxy S25 Edge modeli, yalnızca 5 gün sonra, yani 13 Mayıs 2025 Salı günü resmî olarak tanıtılacak. Lansman Türkiye saati ile pazartesiyi salıya bağlayan gece 03.00’te gerçekleştirilecek. Biz de etkinlik sonrasında telefonun tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız.

*Galaxy S25 Edge tasarımı

Galaxy S25 Edge modeli, tamamen ince tasarım odaklı bir telefon olarak geliyor. Zaten paylaşılan teaser görselde de “inceden de öte” ifadeleriyle bu durum yinelenmiş. Cihaz, ince olmasına rağmen performanstan da ödün vermeyecek. Öyle ki Snapdragon 8 Elite işlemciden 200 MP ana kameraya kadar güçlü özelliklere sahip olduğunu göreceğiz. Galaxy S25 Edge hakkında bildiğimiz her şeye aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.