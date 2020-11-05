Samsung'un yeni nesil akıllı bilekliği Galaxy Fit 2 Türkiye'de satışa sunuldu. Oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan Galaxy Fit 2, kullanıcıların bir akıllı bileklikten beklediği hemen her özelliği sunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil akıllı bilekliği Galaxy Fit2’yi Türkiye’de satışa sundu. Sağlık ve egzersiz bilgilerini düzenli olarak takip etmek isteyen, müzik çalar, bildirim gibi kontrollerini akıllı telefona ihtiyaç duymadan gidermek isteyenleri hedefleyen Galaxy Fit2, nispeten uygun bir fiyat etiketine sahip.

1,1 inçlik AMOLED ekranında 126 x 294 çözünürlük sunan Galaxy Fit2, 0,95 inç ekranlı Galaxy Fit’e oranla daha büyük bir ekran sunuyor. Ayrıca cihazda bulunan 70 farklı ana ekran teması, kullanıcıların özelleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlıyor. 159 mAh’lik bir bataryaya sahip olan akıllı bileklik, Samsung’un iddiasına göre tek şarjla üç haftaya kadar kullanım sunuyor.

Samsung Galaxy Fit 2, kullanıcıların yaktığı kalori miktarını, kalp atış hızını, gün içinde kat ettiği mesafeyi ve uyku düzenini sürekli olarak takip ediyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Galaxy Fit 2 aracılığı ile farklı egzersiz ve sağlık aktiviteleri hakkında da bilgiler alabiliyorsunuz.

Samsung, globalde 60 dolar fiyat etiketi belirlediği Galaxy Fit 2’nin Türkiye fiyatını 299 TL olarak açıklamış durumda. Üstelik Galaxy Fit 2’yi şimdiden bazı popüler e-ticaret sitelerinde 279 TL gibi indirimli fiyatlarla bulmak mümkün. Galaxy Fit2’nin yalnızca siyah ve kırmızı renk seçenekleri olduğunu da belirtelim.