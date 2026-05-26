Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni uygun fiyatlı amiral gemisi adayı Galaxy S26 FE, ilk kez tanıtım görsellerinde ortaya çıktı. Kılıf kalıplarına dayandırılan sızıntı; telefonun tasarımını, kamera düzenini, Qi2 desteğini ve beklenen çıkış dönemini gösteriyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung’un “amiral gemisine yakın ama daha ulaşılabilir” telefon serisi Fan Edition, yeni modeliyle geri dönüyor. Galaxy S26 FE için hazırlanan ilk tanıtım görselleri internette paylaşıldı ve telefonun tasarım tarafında nasıl bir yol izleyeceğine dair önemli ipuçları verdi.

Görsellere baktığımızda Samsung’un büyük bir tasarım sürprizi hazırlamadığını söyleyebiliriz. Galaxy S26 FE, düz kenarları, ince ekran çerçeveleri ve arka taraftaki dikey üçlü kamera dizilimiyle Galaxy S26 ailesine oldukça yakın görünüyor.

Galaxy S26 FE, tasarım tarafında tanıdık bir Samsung çizgisiyle geliyor

Sızdırılan tanıtım görsellerine göre telefonun arkasında üç kamera yer alacak. Kamera lensleri gövdeden belirgin şekilde çıkıntı yaparken flaş, kamera adasının içine değil, lenslerin yanına ayrı olarak yerleştirilmiş. Yani Samsung, son dönemde sıkça kullandığı sade arka tasarım anlayışını burada da koruyor.

Ön tarafta ise ortalanmış delikli selfie kamerası ve düz AMOLED ekran olacak. Güç ve ses tuşlarının yine sağ kenarda konumlandırıldığı görülüyor. Asıl dikkat çeken detay ise kılıf görsellerindeki manyetik halka. Bu detay, telefonun Qi2 kablosuz şarj uyumlu manyetik kılıflarla kullanılabileceğini düşündürüyor.

Galaxy S26 FE’nin teknik özellikleri için Samsung’dan henüz resmî bir açıklama gelmedi. Ancak cihazın daha önce bazı veritabanlarında ve benchmark platformlarında görülmesi, Samsung’un telefonu aktif olarak test ettiğini gösteriyor. Mevcut iddialar, cihazda Exynos 2500 işlemcinin kullanılabileceği yönünde.

Telefonun FE serisindeki konumu da büyük ölçüde aynı kalacak gibi görünüyor. Yani Galaxy S26 FE, en pahalı Galaxy S26 modeli olmak yerine; güçlü donanım, güncel yazılım, iyi kamera ve daha ulaşılabilir fiyat dengesini hedefleyen bir model olarak karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S26 FE için şimdilik kesin bir lansman tarihi açıklanmadı. Ancak sızıntılar, telefonun 2026’nın son çeyreğinde, özellikle de eylül sonu veya ekim döneminde tanıtılabileceğini öne sürüyor. Fiyat tarafında ise henüz güvenilir bir rakam bulunmuyor.

