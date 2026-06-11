Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin Bataryası Sızdırıldı: Kullanıcıları Çok Sevindirecek!

Önümüzdeki ay tanıtılacak Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin bataryası ortaya çıktı. Çok büyük bir iyileştirmeyle gelecek.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği firmalarından biri olan Samsung, her kategoriden ürünüyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyordu. Galaxy Watch ismi verilen akıllı saatleri de bunlardan biriydi. Şimdi ise bu ürünlerin bir sonraki nesliyle alakalı önemli bilgiler geldi.

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Samsung, önümüzdeki temmuz ayında katlanabilir telefonlar için gerçekleştireceği lansmanında aynı zamanda yeni akıllı saatlerini de tanıtacak. Bunlardan biri de en üst seviye model olacak Galaxy Watch Ultra 2. Yeni sızıntı da işte tam olarak bu cihaz ile alakalı.

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Bataryasına pil ömrünü 3 günün üstüne çıkaracak büyük iyileştirme gelecek

Sammobile tarafından edinilen bilgilere göre Samsung Galaxy Watch Ultra 2 modelinde batarya kapasitesi 784 mAh’e yükselecek. Bu da önceki 2 nesilden %35 daha büyük bir bataryayla geleceği anlamına geliyor.

Kapasitedeki bu ciddi artış, tahmin edebileceğiniz gibi pil ömrüne yansıyacak. Öyle ki yeni nesil Galaxy Watch Ultra 2 modelinin bir önceki Ultra’lara kıyasla tek şarjla çok daha uzun dayanabildiğini göreceğiz. Tahminler, pil ömrünün 3 günün üzerine çıkabileceği yönünde.

Samsung etkinlikte toplamda 3 Galaxy Watch tanıtacak. Bunlar Galaxy Watch 9, Watch 9 Classic ve Watch Ultra 2. Düz 40 mm standart Watch 9 modelinin de %23 artışla 382 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.