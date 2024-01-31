Samsung'un akıllı bilekliği Samsung Galaxy Fit3 hakkındaki tüm bilgiler ortaya çıktı.

Giyilebilir teknolojiler pazarında önemli aktörler arasında yer alan Samsung, akıllı saatler ve bileklikler anlamında da ciddi atılımlar yapıyor. Firmanın bu alandaki en yeni ürünü olması beklenen Galaxy Fit3'e ait tanıtım materyalleri, X'te teknoloji muhbiri Evan Blass tarafından paylaşıldı.

Galaxy Fit3 daha büyük, daha dayanıklı

Bir önceki modelle karşılaştırdığımızda, Galaxy Fit3 bir akıllı bileklikten bir akıllı saate dönüşmüş gibi duruyor. Önceki ekrandan 12.3 mm daha büyük olan 40 mm ekran, daha elegant bir görünüşe sahip ve daha kolay bir kullanım sağlayacak gibi duruyor. Ayrıca yeni cihazın gövdesinde de polikarbonlar yerine alüminyum kullanıldığı göze çarpıyor. Yeni Galaxy Fit3, daha önceki versiyonda olmayan düşme tespiti ve ışık sensörü gibi özelliklere de yeni tasarımla birlikte merhaba diyor.

Samsung Galaxy Fit3 özellikleri

Galaxy Fit3, yan tarafta bir düğmeyle geliyor. Bu düğmeye 5 defa basıldığında sağlık durumu hakkında bilgiler veriyor. Tek şarjla 13 güne kadar kullanım süresi olan cihaz üzerinden arama ve bildirim kontrolü yapmak da mümkün oluyor. Ayrıca cihaz, eşlikçi bir de mobil uygulama ile geliyor. Kadran ekranı da özelleştirilebiliyor.

Ekran Boyutu 40 mm Ağırlık 18,5 gram Kasa materyali Alüminyum Dayanıklılık SATM+IP68 Antrenman takibi Var Uyku takibi Var Düşme tespiti Var Işık sensörü Var NFC Yok Gömülü GPS Yok Mikrofon Yok Hoparlör Yok 3. parti uygulama Yok Bixby Yok Ödeme sistemi Yok Kan basıncı ölçme Yok Optik nabız sensörü Var ECG Yok Kalp ritm bozukluğu tespiti Yok

Samsung Galaxy Fit3'ün sızdırılan görselleri:

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