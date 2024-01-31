Giyilebilir teknolojiler pazarında önemli aktörler arasında yer alan Samsung, akıllı saatler ve bileklikler anlamında da ciddi atılımlar yapıyor. Firmanın bu alandaki en yeni ürünü olması beklenen Galaxy Fit3'e ait tanıtım materyalleri, X'te teknoloji muhbiri Evan Blass tarafından paylaşıldı.
Galaxy Fit3 daha büyük, daha dayanıklı
Bir önceki modelle karşılaştırdığımızda, Galaxy Fit3 bir akıllı bileklikten bir akıllı saate dönüşmüş gibi duruyor. Önceki ekrandan 12.3 mm daha büyük olan 40 mm ekran, daha elegant bir görünüşe sahip ve daha kolay bir kullanım sağlayacak gibi duruyor. Ayrıca yeni cihazın gövdesinde de polikarbonlar yerine alüminyum kullanıldığı göze çarpıyor. Yeni Galaxy Fit3, daha önceki versiyonda olmayan düşme tespiti ve ışık sensörü gibi özelliklere de yeni tasarımla birlikte merhaba diyor.
Samsung Galaxy Fit3 özellikleri
Galaxy Fit3, yan tarafta bir düğmeyle geliyor. Bu düğmeye 5 defa basıldığında sağlık durumu hakkında bilgiler veriyor. Tek şarjla 13 güne kadar kullanım süresi olan cihaz üzerinden arama ve bildirim kontrolü yapmak da mümkün oluyor. Ayrıca cihaz, eşlikçi bir de mobil uygulama ile geliyor. Kadran ekranı da özelleştirilebiliyor.
|Ekran Boyutu
|40 mm
|Ağırlık
|18,5 gram
|Kasa materyali
|Alüminyum
|Dayanıklılık
|SATM+IP68
|Antrenman takibi
|Var
|Uyku takibi
|Var
|Düşme tespiti
|Var
|Işık sensörü
|Var
|NFC
|Yok
|Gömülü GPS
|Yok
|Mikrofon
|Yok
|Hoparlör
|Yok
|3. parti uygulama
|Yok
|Bixby
|Yok
|Ödeme sistemi
|Yok
|Kan basıncı ölçme
|Yok
|Optik nabız sensörü
|Var
|ECG
|Yok
|Kalp ritm bozukluğu tespiti
|Yok
Samsung Galaxy Fit3'ün sızdırılan görselleri:
,