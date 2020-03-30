Samsung Galaxy M01, Wi-Fi Alliance'da Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy M01 ile giriş seviyesi telefonlarına bir yenisini ekleyecek. Yeni akıllı telefon, Wi-Fi Alliance'ın internet sitesinde ortaya çıktı.

Samsung Galaxy M01'in giriş seviyesi, bütçe dostu bir telefon olarak gelmesi bekleniyor. Yeni akıllı telefon, son olarak Wi-Fi Allience'ın internet sitesinde göründü. Cihazın Wi-Fi sertifikası, teknik özelliklerine dair bazı detayları ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy M01, Wi-Fi Alliance'ın sitesinde SM-M015G/DS model numarasıyla karşımıza çıktı. Model numarasındaki DS ibaresi, telefonun çift SIM kart desteğine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca Wi-Fi sertifikasına göre cihaz, 2.4 Ghz frekans bantlarını destekleyecek ve Android 10 işletim sisteminde çalışacak.

'M' serisinin giriş seviyesi yeni modeli, bu ayın başlarında Geekbench'te de görülmüştü. Geekbench'e göre akıllı telefon, 2.02 GHz maksimum saat hızına sahip olan 4 çekirdekli bir Qualcomm işlemciyle gelecek. Ayrıca cihazda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama yer alacak.

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bazı raporlar, Galaxy M01'de kullanılan işlemcinin geçen yıl aralık ayında tanıtılan Samsung Galaxy A01'de kullanılan Snapdragon 439 ile aynı olacağını öne sürüyordu. Telefonun 3 farklı renk seçeneğine sahip olacağı da söylentiler arasında. Samsung Galaxy M01'in lansman tarihine dair henüz bir bilgi yok. Ancak telefonun Wi-Fi Alliance'da görülmesi, tanıtımın yakın olabileceğine işaret ediyor.