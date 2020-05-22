Samsung Galaxy Note 20'nin Yeni Render Görselleri Paylaşıldı

Samsung’un S Pen’e sahip amiral gemisi Galaxy Note 20 için Pigtou’da yeni görseller paylaşıldı. Paylaşılan sızıntı görsellerine göre S Pen’in sol tarafa yerleştiği görülüyor.

Samsung’un Galaxy S20 ailesinden sonra çıkaracağı yeni amiral gemisi olan Note 20’ye ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir akıllı telefon aksesuar mağazası Pigtou’da yayınlanan görsellerde, telefonun ön tarafında çok ufak bir kamera deliği dışında neredeyse tamamının ekran olduğu gözlemleniyor.

Yapılan açıklamaya göre Pigtou, bu görüntüleri “xleaks7” isimli bir kullanıcıdan almış. Bu kaynak, henüz yeteri kadar güvenebileceğimiz bir kaynak değil, o yüzden görsellerin doğruluğu henüz kanıtlanmış değil. Yine de bu görseller, Samsung’un yeni amiral gemisi için sağlam bir izlenim kazanmamızı sağlıyor.

Samsung Galaxy Note 20 neler vadediyor?

Samsung’un premium amiral gemilerinden Galaxy Note serisinin en dikkat çeken farklılığı S Pen’idir. Daha önceki modellerde telefonun sağ tarafına yerleştirilen kalem, akıllı telefonunuzu her yerde kullanabileceğiniz bir not defteri ve çizim tuvaline dönüştürür. Samsung Galaxy Note 20 için sızıntılara baktığımızda ise S Pen’i önceki modellerden farklı olarak sol tarafta görüyoruz. Elbette, ortaya çıkan render görsellerin henüz güvenilir olmayan bir kaynaktan geldiğini hatırlamakta fayda var. Çıkacak telefonda kalemi yeniden sağ tarafta görme ihtimali bulunuyor.

Bu render görsellerinin ne kadar doğru olduğunu önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz. Telefonun çıkış tarihi yaklaştıkça, daha güvenilir kaynaklardan da sızıntılar yapılacaktır. Peki, sizce Galaxy Note 20 bu tasarımla çıkar mı? Telefonun render görsellerini beğenip beğenmediğinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.