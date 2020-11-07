Samgung'un Yeni Akıllı Telefonu Galaxy M62 Ortaya Çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Kaynaklara göre Galaxy M62 olarak adlandırılacak akıllı telefon, 256 GB dahili depolama alanına sahip olacak.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy M51 modelini şimdiye kadarki en pahalı Galaxy M serisi akıllı telefon olarak geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürmüştü. Şimdiyse yeni bir rapora göre şirket, Galaxy M51 kıyasla daha gelişmiş özelliklere ve daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak Galaxy M62 modeli üzerinde çalışıyor.

2019 yılının en pahalı Galaxy M serisi akıllı telefonu olan Galaxy M40, serideki diğer uygun fiyatlı telefonların aksine delikli ön kamera tasarımına sahip LCD panel ve Qualcomm imzalı Snapdragon 675 yonga setine sahipti. Ardından serinin bir diğer üst düzey üyesi Galaxy M51, geçtiğimiz dönemlerde ülkemiz de dahil olmak üzere birçok bölgede satışa sunuldu.

Galaxy M62, serinin ilk 256 GB depolamaya sahip akıllı telefonu olabilir:

Samsung'un geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Galaxy M51, oldukça büyük sayılabilecek 7.000 mAh'lik bir bataryayla karşımıza çıkıyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G yonga setinden alan akıllı telefon, Galaxy M40'taki LCD panelin aksine AMOLED ekranla birlikte geliyor.

Öte yandan SamMobile'e göre Samsung, 'SM-M625F' model numarasına sahip Galaxy M62 modelinde Galaxy M51'in daha gelişmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu noktada Galaxy M51'deki 128 GB'lık dahili depolama alanının yeni cihazda 256 GB'a çıkacağı ve telefonun Galaxy M serisindeki ilk 256 GB depolamaya sahip model olacağı iddia ediliyor.

Galaxy M62 olduğu iddia edilen akıllı telefon hakkında bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı ancak kaynaklar, cihazın önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürüleceğini ve Galaxy A52 ve Galaxy A72 modelleriyle benzer özellikleri paylaşacağını söylüyor. Bu bilgilerden yola çıkarak cihazda Snapdragon yonga seti, AMOLED ekran ve 7.000 mAh'lik bir batarya görmek pek de sürpriz olmaz.