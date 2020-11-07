Loup Ventures, iPhone 12 Pro ve Pro Max'in siparişlerinden yola çıkarak modellerin en çok tercih edilen rengini açıkladı. iPhone 12 serisinin en beğenilen rengi Pasifik Mavisi oldu.

Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi iPhone 12'yi tanıtmıştı. Dört farklı modelle çıkış yapan serinin iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri şu anda satın alınabilir durumdayken iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in çıkış tarihleri 13 Kasım olarak açıklanmıştı.

Apple'ın satışa çıkan iki iPhone 12 modeli her sene olduğu gibi büyük bir taleple karşılaştı. Akıllı telefonlar ön siparişe açıldıktan sonra binlerce müşteriyle buluştu. Apple, bu sene yeni renk seçenekleri sunarak kullanıcılarına yeni deneyimler sundu. Bugün de iPhone 12 Pro'nun en çok tercih edilen rengi açıklandı.

En beğenilen renk Pasifik Mavisi oldu:

Loup Ventures, paylaştığı açıklamada iPhone 12 Pro modelini satın alan kullanıcıların en çok Pasifik Mavisi rengini tercih ettiklerini paylaştı. Bunun yanı sıra dün ön siparişe açılan iPhone 12 Pro Max'te de durum aynıydı. Telefonun ön siparişini veren kullanıcılar, diğer renklerden ziyade en çok Pasifik Mavisi'ni tercih etmişti. Ayrıca her iki modelde de en çok 128 GB'lık versiyon seçildi.

Apple, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerini Gümüş, Grafit, Altın ve Pasifik Mavisi renk seçenekleriyle kullanıcılarına sundu. Şirketin hangi renkle nasıl bir başarı elde ettiğiyse farklı bir yoldan ölçüldü. Loup Ventures, iPhone 12'lerin teslim zamanına göre hangi modelin daha çok sattığını ortaya koydu.

iPhone 12'nin teslim tarihleri satın alınan modelin rengi, depolama alanı ve operatöre göre değişiklik gösteriyor. İşte bu nedenle bazı modellerde sabit bir tarih gösterilirken en çok talep gören modellerin teslim tarihleri tahmini gün olarak gösteriliyor. Örneğin iPhone 12 Pro'nun teslim tarihi 10 – 14 gün; iPhone 12 Pro Max'in teslim tarihiyse 7 – 17 gün olarak gösteriliyor.