Samsung Galaxy Note20’nin Bataryası Ortaya Çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung'un bir sonraki amiral gemisi serisine ait olan Galaxy Note20'nin batarya değeri ortaya çıktı. Galaxy Club üzerinden paylaşılan rapora göre cihaz, 4.000 mAh değerinde bir bataryayla birlikte piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy Note20 serisinin bir süredir geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor. Hatta daha önceleri Galaxy Note20+ Geekbench’te ortaya çıkmış, standart modelin de kamera özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdiyse çevrimiçi bir sızıntı, cihazın pil kapasitesini ortaya çıkardı.

Galaxy Club üzerinden paylaşılan rapora göre Samsung Galaxy Note20, 4.000 mAh’lik bir bataryayla birlikte gelecek. Bu iddiaların o kadar da şaşırtıcı ve tutarsız olmadığını söyleyebiliriz zira Güney Koreli şirket, bir önceki Note10 modelinde 3.500 mAh’lik bir bataryaya yer vermişti. Bir başka deyişle Galaxy Note20, selefine kıyasla 500 mAh’lik bir batarya artışıyla birlikte piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy Note20+, 4.500 mAh veya üzeri bir bataryayla satışa sunulabilir:

Yayınlanan raporda Samsung Galaxy Note20 ailesinin tepe modeli için herhangi bir bilgi yer almıyor ancak daha büyük bir bataryayla geleceğini söyleyebiliriz. Bir hatırlatma yapacak olursak önceki model olan Galaxy Note10+, 4.300 mAh’lik bir bataryayla piyasaya sürülmüştü. Bu noktada Note20’nin de 4.000 mAh’lik bir bataryayla sürüleceğini göz önüne alırsak Galaxy Note20+ modelinde en az 4.500 mAh’lik bir batarya görmemiz oldukça muhtemel.

Daha önce ortaya çıkan bazı sızıntılar, şirketin Galaxy Note20’yi Galaxy S10 serisindekine benzer bir kamera kurulumuyla donatabileceğini söylüyordu ancak bu iddiaların herhangi bir kesinliğinin bulunmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Buna ek olarak Galaxy Note20 ailesinin en güncel Android 10 işletim sistemiyle donatılacağını da daha önceki Geekbench listelemesinden biliyoruz.

Geekbench listelemesinde ayrıca Note20’lerin 8 çekirdekli Snapdragon 865 yonga setine sahip olduğu ve 5G bağlantısını desteklediğine dair bilgiler de yer alıyordu. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.