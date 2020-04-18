Ürettiği fiyat/performans telefonlarıyla müşterilerin beğenisini kazanan Vivo'nun 144 Hz ekrana sahip yeni telefonu iQOO Neo 3, 3C sertifikalandırma listesinde göründü. 23 Nisan'da tanıtılacak akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı da böylece ortaya çıkmış oldu.

Çin merkezli teknoloji üretim şirketi Vivo, son dönemlerde çıkardığı iQOO telefonlarıyla oldukça iyi bir başarı yakalamıştı. iQOO Neo ailesini her geçen gün genişleten şirketin yakın gelecek planları arasındaysa iQOO Neo 3’ün tanıtımı yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde AnTuTu test sonuçları ortaya çıkan bu cihaz, şimdi de 3C sertifikası aldı.

5G bağlantısı ve 144 Hz ekran yenileme hızıyla iQOO 3’ün halefi olacak olan akıllı telefon, 3C sertifikalandırma listesinde ‘V1981A’ model numarasıyla birlikte görüntülendi. Listelemeye göre cihaz, 44W kablolu şarj desteğine sahip 4.400 mAh’lik bir bataryayı bünyesinde barındıracak. Cihazda bulunan hızlı şarj desteğiyle 4.400 mAh’lik bu bataryanın yalnızca 15 dakika içerisinde %50’ye kadar şarj edilebileceği iddia ediliyor.

iQOO Neo 3 neler sunacak?

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan AnTuTu test sonuçlarına göre iQOO Neo 3, gücünü Android cephesinin en güçlü yonga seti olan Snapdragon 865’ten alacak. Yonga setine ek olarak 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı da müşterilere sunulacak. Böylece akıllı telefon, ‘amiral gemisi’ olarak tabir edilen klasmanda kendine yer bulmuş olacak.

Cihazın 6,6 inç büyüklüğündeki ekranında yukarıda da belirttiğimiz üzere 144 Hz ekran yenileme teknolojisi bulunuyor. 144 Hz’lik ekranla mobil oyuncuların gözdesi olma potansiyeline sahip iQOO Neo 3’ün, bu kapsamda çoklu parmak işlemlerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak için telefonun yan çerçevesinde basınca duyarlı düğmelerle birlikte geleceği de iddia ediliyor. Bu noktada cihazda yer alması beklenen 4D titreşim teknolojisi, tıpkı iQOO 3’te olduğu gibi sürükleyici bir oyun deneyimine yardımcı olacak.

Akıllı telefonun kamera kısmında da amiral gemisi seviyesinde özellikler sunması bekleniyor. Bu kısım için bilgiler henüz netlik kazanmış olmasa da kaynaklar, cihazın dörtlü arka kamera kurulumuyla geleceğini söylüyor. Bu kameralardan ilkinin 48 MP’lik ana sensör olacağı tahmin edilirken geri kalanlarınsa telefoto, ultra geniş açı ve makro sensör olarak görev yapması oldukça muhtemel.

iQOO Neo 3 fiyatı:

Ürettiği fiyat/performans telefonlarıyla tanınan Vivo, iQOO Neo 3 için de benzer bir strateji izleyebilir. Öyle ki kaynaklar, iQOO Neo 3’ün Çin’de 3.000 yuan (2.940 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağını ve piyasadaki en ucuz Snapdragon 865’li akıllı telefon olacağını söylüyor.

Vivo, amiral gemisi özellikleri sunan yeni akıllı telefonu iQOO Neo 3’ü 23 Nisan’da Çin’de yapılacak bir etkinlikle duyuracak. Cihazın detaylı özellikleri ve fiyatı da ancak o zaman netlik kazanacak. Telefon resmi olarak tanıtıldığında da sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.