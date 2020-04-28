Samsung Galaxy Note 20, Exynos 992 İşlemciyle Gelebilir

Samsung'un yılın ikinci yarısında piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Galaxy Note 20'de gelişmiş performansıyla Exynos 990'daki sorunların önüne geçecek Exynos 992 işlemci kullanacağı konuşuluyor.

Samsung, Galaxy S20 serisini Çin, Güney Kore ve ABD'de Snapdragon 865 işlemciyle piyasaya sürdü. Yeni nesil amiral gemisi telefonlar, diğer ülkelerde ise Exynos 990 işlemciyle satışa sunuldu. Ancak Exynos 990'lı modeller, Snapdragon 865'li modellere göre nispeten daha zayıf performans ve daha yüksek güç tüketimi sergiledi.

Samsung'un Galaxy Note 20'yi Exynos 990 yonga setinin geliştirilmiş bir versiyonuyla piyasaya sürmeyi planladığı konuşuluyor. Yeni bir söylentiye göre, Samsung bu yılın ilerleyen zamanlarında Exynos 992 yonga setini tanıtabilir ve Galaxy Note 20'de kullanabilir. Yeni işlemcinin Exynos 990 işlemcinin performansında iyileştirmeler yaptığı söyleniyor.

Exynos 992, Exynos 990'daki sorunların önüne geçecek

Güney Koreli şirketin son birkaç aydır Exynos 992 yonga seti üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Samsung'un yeni işlemciyi 6 nm üretim süreciyle geliştirdiği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca Exynos 992'nin Exynos 990'a kıyasla daha verimli bir tasarım ve işlem performansı (Snapdragon 865'ten %1-3 daha yüksek) sunacağı belirtiliyor.

Samsung'un Exynos işlemcisine yönelmesinin bir diğer nedeni, Qualcomm'un Snapdragon 865+ işlemcisinin lansmanındaki gecikme yaşanması ihtimali. Snapdragon 865+'ın 2020'nin 3. çeyreğinde gelmesi bekleniyordu, ancak koronavirüs nedeniyle lansman ertelendi. Vivo'nun da Snapdragon 865+'ın gecikmesi nedeniyle Exynos 992 işlemcili üst düzey bir akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor.