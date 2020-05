Samsung, Yeni Note Serisinin Etkinliğini Çevrimiçi Yapacak

Güney Koreli bir gazete olan Korea Herald’a göre Samsung, yeni Galaxy Note20 serisini tanıtacağı etkinliği çevrimiçi olarak düzenleyecek. Şirketin böyle bir karar vermesinin ana nedeniyse koronavirüs salgını.

Son 5 aydır tüm dünyada yaşamın durmasına neden olan ve hâlâ tehlike saçan koronavirüs, pek çok sektörde etkinliklerin iptal edilmesinin de bir nedeni oldu. Virüs nedeniyle etkinlikleri iptal edilen bir sektör de elbette akıllı telefon sektörüydü.

Koronavirüs nedeniyle küçüklü büyüklü her akıllı telefon üreticisi, yeni telefonlarını çevrimiçi etkinlikler üzerinden tanıttı veya tanıtacağını duyurdu ancak Güney Koreli teknoloji devi Samsung, normalde her yıl ağustos ayında düzenlenen etkinliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Etkinlik çevrimiçi olacak:

Samsung tarafından şu ana kadar etkinlik hakkında herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da Korea Herald’ın haberine göre şirket, ağustos ayındaki etkinliğini geçtiğimiz senelerdeki gibi yapmayacak. Yani Samsung, yeni Galaxy Note20 serisini göreceğimiz büyük etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleştirecek.

Samsung, Galaxy Note serisi akıllı telefonlarını genelde her yılın ağustos ayı civarında ABD’nin New York şehrinde gerçekleştirdiği bir etkinlikte tanıtırdı ancak New York’un günümüzdeki hâli düşünüldüğünde Samsung’un etkinliği burada yapması neredeyse imkânsız.

Bununla birlikte New York şehrinin dışında dünyanın herhangi bir noktası da fiziksel bir etkinlik için epey tehlikeli durumda zira şirketin düzenlediği, yeni Galaxy S serisini gördüğümüz büyük etkinliğinde dünyanın her noktasından gelen toplamda 3.000 kişi bulunuyordu.

Samsung’un ağustos ayında düzenlemesi beklenilen etkinliğinde her sene olduğu gibi yeni Galaxy Note serisinin üyelerini göreceğiz. Bununla birlikte Samsung’un şubat ayındaki UNPACKED etkinliğinde tanıtılan katlanabilir telefonuna ek olarak bu yılki ikinci katlanabilir telefonu olacak ikinci nesil Galaxy Fold’u da tanıtması bekleniyor.