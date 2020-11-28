Samsung Galaxy Note Serisinde Sona mı Gelindi?

Yeni nesil katlanabilir akıllı telefonların başarısı ve düşük satış performansı, Samsung Galaxy Note serisinin sonunu getirmiş olabilir. Peki, Samsung Galaxy Note serisinin sonu geldiğinde cihazın özünü oluşturan S Pen'e ne olacak?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, büyük ekranlı telefonları tekrardan popüler hale getiren ilk Galaxy Note akıllı telefon modelini 2011 yılında piyasaya sürmüştü. 5,3 inçlik ekranıyla döneminin efsanelerinden biri haline gelen cihaz, aynı zamanda döneminin amiral gemisi Galaxy S2'den daha büyük bir ekrana ve daha güçlü özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyordu.

Galaxy Note markalı akıllı telefonların popülerliği uzun yıllar devam etse de Galaxy Note 7'lerde yaşanan batarya patlaması sorunlarıyla serinin imajı büyük bir darbe almış, kullanıcıların Note serisine olan ilgisi azalmıştı. Galaxy Note serisinin yavaş yavaş sona geldiğine dair dedikodular da o yıllardan beri ortalıkta dolaşıyor.

Galaxy Note serisinin sonu mu geliyor?

Samsung'un ikili amiral gemisi stratejisinde bu yıl birtakım değişiklikler yapıldı. Yılın ilk yarısında piyasaya sürülen S20 serisinde ekstra büyük S20 Ultra modeli bulunuyordu. Ekran boyutu S20+'dan yalnızca 0,2 inç daha büyük olmasına rağmen akıllı telefon 5.000 mAh'lik pil, 100x yakınlaştırma, 108 MP kamera gibi özellikler ve 1.399 dolarlık başlangıç fiyatına sahipti.

Buna karşılık yılın ikinci yarısında piyasaya sürülen Note20 Ultra'da küçülme gördük. Kamera özellikleri ve pil kapasitesi açısından S20 Ultra'nın gerisinde kalan model, 1.299 dolarlık başlangıç fiyatıyla da S20 Ultra'dan daha düşük bir fiyat etiketine sahipti. Ayrıca temel Note20 modelinde 60 Hz ekran, polikarbonat arka kasa gibi Note kimliğiyle uyuşmayan bazı özellikler de cihazda yer alıyordu.

Bunlara ek olarak Samsung'un katlanabilir akıllı telefonlardaki başarısı ve bu alanda daha fazla ürün geliştirmek istediği de bilinen bir gerçek. Tüm bunlar göz önüne alındığında Galaxy Note serisinin yerini diğer yeni modellere ve tabii ki katlanabilir akıllı telefonlara bırakma vaktinin geldiğini anlamak çok da zor değil. Peki, ya Galaxy Note'u bugünlere getiren S Pen'e ne olacak?

S Pen'e ne olacak?

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore medyasında yayılan bir raporda Samsung'un önümüzdeki yıl Galaxy Note serisini sonlandıracağı iddia edilirken, Galaxy Z Fold 3'ün ise S Pen ve 'Ekran Altı Kamera' gibi son teknolojileri birleştiren birinci sınıf bir akıllı telefon olacağından bahsedildi. Raporda, S Pen kalemi Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy S21 Ultra'ya uygulandığında Note serisinin sona ereceği iddia edildi.

Bu noktada sızdırılan bilgilere göre şirket, S Pen'in katlanabilir bir ekranda çalışmasını sağlamak için ikinci nesil 'Ultra İnce Cam' teknolojisini kullanacak. Ayrıca Galaxy Z Fold 3 ile S Pen'de çizim ve yazı deneyiminin de bir üst noktaya çıkacağı söyleniyor.

Akıllı telefon endüstrisi hızla değişiyor ve bazı modeller unutulup gidiyor. Uzun yıllar zirvede kalmayı başaran Galaxy Note serisi ise üretimi sonlandırılsa bile hafızalardan silinmeyecek. Bu noktada Note serisi günün birinde sona erse de özü olan S Pen'in hâlâ korunacağını da hatırlatalım.