Yeni bir yıl yeni bir Android işletim sistemi demek. Hindistan'da bazı Realme 7 Pro sahipleri şimdiden cihaza Android 11 güncellemesi almaya başladı.

Google hemen her yıl yeni bir Android işletim sistemi versiyonu yayınlıyor. Sistemin en yeni versiyonu ise Android 11 olacak. İşletim sisteminin yayınlanmasında ise artık neredeyse sona gelinmiş durumda.

Android tabanlı bir arayüz kullanan Realme 7 Pro akıllı telefonlara da artık yeni işletim sistemi için erken erişim güncellemeleri gelmeye başladı. Hindistan'da 300 kişilik küçük bir kullanıcı grubu bu güncellemeyi aldı.

Yeni güncelleme yeni Android

Oldukça büyük bir boyuta sahip olan güncelleme toplamda 3,57 GB gibi bir dosya boyutuna sahip. Yani güncelleme dosyasını mümkünse Wi-Fi üzerinden ve telefonun şarjı yüksek oranda dolu iken gerçekleştirmek gerekecek.

Yeni güncelleme ile birlikte yeni karanlık mod stilleri gelecek. Ana sayfada üçüncü parti uygulamalardan gelen ikonlar kullanılabilecek, ayrıca kullanıcılar kendi duvar kağıtlarını yapabilecek.

Ekranı bölme modunda bir uygulamadan diğerine metinleri ya da dosyaları sürükleyip atmak mümkün olacak. Ayrıca arayüzler kişiselleştirilebilecek, arayüzlerin ve uygulamaların performansı da artacak. Yapay zeka sayesinde şarj hızı, telefonun batarya ömrünü uzatacak şekilde değişiklik gösterecek.

Realme 7 Pro daha güvenli hale geliyor

Yeni güncellemede uygulama bildirim seslerinde değişiklik yapılıyor. Peş peşe gelen bildirim sesleri tek bir melodi olarak birleştirilecek. Çeşitli uygulamalar için bildirimlerde özelleştirme yapmak da mümkün olacak. İzin yöneticisi de geliştirilecek.

Android 11 ile birlikte Realme 7 Pro kullanıcıları artık sistemlerini de başka telefonlara aktarmak için klonlayabilecek. Ayarlar sekmesinden de uygulama kilidi özelliğini kolayca açıp kapatabilecekler. İsteyen kişiler, bataryaları %15'in altına düştüğü an seçtiği kişilerle otomatik konum bilgisi de paylaşabilecek.

HeyTap Bulut erişimiyle de kullanıcılar isteğe bağlı olarak fotoğraflarını, dökümanlarını, sistem ayarlarını, WeChat verilerini ve daha fazlasını bulut üzerinden yeni bir telefona taşıyabilecek. Hangi verilerin yedekleneceğini ya da yükleneceğini ise kullanıcı seçecek. Realme muhtemelen bu güncellemeyi yakında diğer kullanıcılara da dağıtacak.