Samsung Galaxy Note20'nin Tasarımına Dair İlk Bilgiler

Daha önce tutarlı pek çok sızıntı gerçekleştiren Ice Universe, Galaxy S20 serisinin tanıtılmasına kısa süre kala Galaxy Note20 ile ilgili önemli bir sızıntı paylaştı. Yeni sızıntı, Galaxy Note20'nin nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon sektörünün bir numaralı ismi. Şirket, sahip olduğu bu unvanı kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şirket, kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisini, yaz aylarında da Galaxy Note20 serisini, yıl boyunca da orta ve giriş segment diğer telefonlarını tüketicilerle buluşturacak.

Samsung, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Galaxy Note10 serisini duyurdu. Bu modeller duyurulduktan yaklaşık 5 ay sonra ise daha önce yapmadığı bir şey yapmaya karar veren Samsung, Galaxy S10 Lite ile birlikte Galaxy Note10 Lite olarak isimlendirilen bir modelle karşımıza çıktı. Şimdiyse Galaxy Note ailesinin en yeni üyelerine dair genel bir tasarım ile karşı karşıyayız.

Samsung Galaxy Note20 serisinin tasarımına dair hiçbir bilgiye sahip değiliz. Yine de bugüne dek ortaya çıkan sızıntı ve iddialar, cihaz hakkında genel bir kanıya sahip olmamızı sağlamıştı. Şimdiyse sosyal medyada popüler bir isim olan ve akıllı telefonlarla ilgili tutarlı sızıntılar paylaşan Ice Universe, Galaxy Note20'nin taslak tasarımını paylaştı. Ice Universe tarafından yapılan paylaşım, Galaxy Note20'yi genel hatlarıyla ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy Note20, böyle görünebilir

Ice Universe tarafından paylaşılan bu görüntü, Galaxy Note20'nin sol üs tarafında kontrol tuşları olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca yine dikdörtgen yapıdaki arka kamera kurulumu da gözler önüne seriliyor. Telefonun alt kısmında USB Type-C, hoparlör, mikrofon ve S Pen girişleri olacağı açıkça görülebiliyor. Ancak söz konusu görüntü, telefonun başka bir detayını ortaya koymuyor.

Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisinin teknik özelliklerine dair de net bir şeyler söyleyemiyoruz. Ancak Galaxy Note20 serisinin en az 8 GB RAM'e sahip olacağını, Snapdragon 865 ya da Exynos 990'dan güç alacağını söyleyebiliriz. Elbette Galaxy Note20, yüksek hızlı şarj desteğine sahip olacak en az 4.500 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek.