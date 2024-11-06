Samsung'un ülkemize gelmesi merakla beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in ürün satış sayfası nihayet açıldı.

Samsung'un geçtiğimiz yaz tanıttığı fakat henüz ülkemizde satışa sunmadığı Galaxy Ring'in Türkiye ürün satış sayfası nihayet açıldı.

Ürün her ne kadar resmî olarak tanıtılsa da ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağına dair net bir bilgi yoktu fakat şirket bugün itibarıyla Galaxy Ring'e ait resmî Türkiye ürün satış sayfasını açtı ve ürünün hangi teknik özellik ve satış seçenekleriyle Türkiye pazarına gireceği resmileşmiş oldu.

Galaxy Ring yakında Türkiye'de satışa sunulacak

Yurt dışında 400 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan Galaxy Ring ne yazık ki henüz Türkiye’de satışta değil ancak çok yakında satışların başlayacağı ve fiyatının da belli olacağını söylesek yalan olmaz.

Gümüş titanyum, siyah titanyum ve altın titanyum renk seçenekleriyle gelen Galaxy Ring, 5'den 13'e kadar yüzük boyutlarını destekliyor. Satın almak istediğinizde ise şu anda "Bu ürün şu an stoklarımızda yok. Aşağıdaki butona tıklayarak hemen diğer ürünlerimizi keşfedin." uyarısıyla karşılaşıyorsunuz.

Galaxy Ring özellikleri

Galaxy Ring yalnızca Samsung telefonlarla değil, aynı zamanda diğer Android cihazlarla da uyumlu olarak çalışıyor fakat ürün iPhone ile uyumlu değil.

Ürünün öne çıkan özelliklerinden biri, gelişmiş kalp ve uyku izleme fonksiyonlarına sahip olması. Sağlık takibi konusunda oldukça iddialı olan bu akıllı yüzük, etkinlik takibi konusunda da kullanıcılarına önemli avantajlar sağlıyor. Bluetooth teknolojisi ile akıllı telefonlara bağlanabilen Galaxy Ring, herhangi bir ekran içermiyor.

Samsung’un resmî açıklamalarına göre Galaxy Ring’in pil ömrü altı ila sekiz gün arasında değişiyor. IP68 sertifikası sayesinde suya karşı da dayanıklı olan Galaxy Ring, boyutuna göre 2 ila 3 gram ağırlığa sahip. Sağlık özelliklerinin yanı sıra bazı parmak hareketleriyle telefona deklanşör olarak da kullanılabilen bu akıllı yüzük, alarm kapatma gibi işlevlere de sahip.

Peki siz Türkiye'de satışa sunulduğunda Galaxy Ring'i satın almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.