Samsung Galaxy Ring Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

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Samsung, bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Samsung Galaxy Ring'i tanıttı.

Samsung'un yeni ürünü Samsung Galaxy Ring, sürekli olarak sağlık durumunu takip edebilecek ve uyku aktivitesini, nabız verilerini sürekli olarak kontrol edebilecek. Tek şarjda yedi gün kullanılabilecek olan akıllı yüzüğün hizmetleri abonelik sistemine dahil olmayacak, saatle birlikte gelecek. 

Güney Koreli teknoloji devinin yeni giyilebilir teknoloji ürünü diğer cihazlarla bir arada kullanılabilecek. Son dönemde sağlık donanımlarına odaklanan firmanın yeni ürünü de özellikle sağlık takibi ile öne çıkmayı başarıyor. 

galaxy ring

Samsung Galaxy Ring Özellikleri

Renk Seçenekleri Titanyum siyahı, titanyum gümüşü, titanyum altın
Boyutlar ve Ağırlık 7.0mmx2.6mm, 2,3 gram ile 3.0 gram arası
Boyutlar 5-13 numara (ABD)
Bellek 8MB
Batarya Yüzük: 18mAh-23,5mAh, Kutu 361mAh
Sensörler İvme, PPG, Cilt sıcaklığı
Bağlantı BLE 5.4
Dayanıklılık 10ATM, IP68 / Titanium Grade 5
Kutu Boyutları 48,9x48,9x24,51 mm, 61,3 gram

Samsung Galaxy Ring Fiyatları

Samsung Galaxy Ring fiyatı 399 dolar olarak açıklandı.

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