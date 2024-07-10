Samsung Galaxy Ring Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un yeni ürünü Samsung Galaxy Ring, sürekli olarak sağlık durumunu takip edebilecek ve uyku aktivitesini, nabız verilerini sürekli olarak kontrol edebilecek. Tek şarjda yedi gün kullanılabilecek olan akıllı yüzüğün hizmetleri abonelik sistemine dahil olmayacak, saatle birlikte gelecek.
Güney Koreli teknoloji devinin yeni giyilebilir teknoloji ürünü diğer cihazlarla bir arada kullanılabilecek. Son dönemde sağlık donanımlarına odaklanan firmanın yeni ürünü de özellikle sağlık takibi ile öne çıkmayı başarıyor.
Samsung Galaxy Ring Özellikleri
|Renk Seçenekleri
|Titanyum siyahı, titanyum gümüşü, titanyum altın
|Boyutlar ve Ağırlık
|7.0mmx2.6mm, 2,3 gram ile 3.0 gram arası
|Boyutlar
|5-13 numara (ABD)
|Bellek
|8MB
|Batarya
|Yüzük: 18mAh-23,5mAh, Kutu 361mAh
|Sensörler
|İvme, PPG, Cilt sıcaklığı
|Bağlantı
|BLE 5.4
|Dayanıklılık
|10ATM, IP68 / Titanium Grade 5
|Kutu Boyutları
|48,9x48,9x24,51 mm, 61,3 gram
Samsung Galaxy Ring Fiyatları
Samsung Galaxy Ring fiyatı 399 dolar olarak açıklandı.