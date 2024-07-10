Samsung Galaxy Ring Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Samsung Galaxy Ring'i tanıttı.

Samsung'un yeni ürünü Samsung Galaxy Ring, sürekli olarak sağlık durumunu takip edebilecek ve uyku aktivitesini, nabız verilerini sürekli olarak kontrol edebilecek. Tek şarjda yedi gün kullanılabilecek olan akıllı yüzüğün hizmetleri abonelik sistemine dahil olmayacak, saatle birlikte gelecek.

Güney Koreli teknoloji devinin yeni giyilebilir teknoloji ürünü diğer cihazlarla bir arada kullanılabilecek. Son dönemde sağlık donanımlarına odaklanan firmanın yeni ürünü de özellikle sağlık takibi ile öne çıkmayı başarıyor.

Samsung Galaxy Ring Özellikleri

Renk Seçenekleri Titanyum siyahı, titanyum gümüşü, titanyum altın Boyutlar ve Ağırlık 7.0mmx2.6mm, 2,3 gram ile 3.0 gram arası Boyutlar 5-13 numara (ABD) Bellek 8MB Batarya Yüzük: 18mAh-23,5mAh, Kutu 361mAh Sensörler İvme, PPG, Cilt sıcaklığı Bağlantı BLE 5.4 Dayanıklılık 10ATM, IP68 / Titanium Grade 5 Kutu Boyutları 48,9x48,9x24,51 mm, 61,3 gram

Samsung Galaxy Ring Fiyatları

Samsung Galaxy Ring fiyatı 399 dolar olarak açıklandı.