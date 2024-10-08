Samsung'un yurt dışında heyecan yaratan akıllı yüzüğü Galaxy Ring, çok yakında Türkiye'de de satışa sunulacak.

Samsung'un merakla beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring modeli geçtiğimiz yaz aylarında resmî olarak tanıtılmıştı. Her ne kadar resmî olarak tanıtılsa da ürünün ülkemize gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyordu fakat şirket bugün itibarıyla Galaxy Ring'e ait resmî Türkiye sayfalarını kullanıma açtı.

Yurt dışında 400 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan Galaxy Ring ne yazık ki henüz Türkiye’de satışta değil ancak resmî Türkiye sayfalarının açılmasıyla yakında Türkiye pazarında da satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

Galaxy Ring resmî Türkiye sayfası açıldı

Bilmeyenler için Galaxy Ring yalnızca Samsung telefonlarla değil, aynı zamanda diğer Android cihazlarla da uyumlu olarak çalışıyor fakat ürün doğal olarak iPhone ile uyumlu değil. Galaxy Ring, şık ve minimal tasarımıyla dikkat çekerken birçok farklı boyutta satışa sunulacak.

Ürünün öne çıkan özelliklerinden biri, gelişmiş kalp ve uyku izleme fonksiyonlarına sahip olması. Sağlık takibi konusunda oldukça iddialı olan bu akıllı yüzük, aktivite izleme konusunda da kullanıcılarına önemli avantajlar sağlıyor. Bluetooth teknolojisi ile akıllı telefonlara bağlanabilen Galaxy Ring, herhangi bir ekran içermiyor.

Ürünün şeffaf bir yapıya sahip şarj kutusu ve titanyum gövdesi bulunurken, Samsung’un resmî açıklamalarına göre Galaxy Ring’in pil ömrü altı ila sekiz gün arasında değişiyor. IP68 sertifikası sayesinde suya karşı da dayanıklı olan Galaxy Ring, boyutuna göre 2 ila 3 gram ağırlığa sahip. Sağlık özelliklerinin yanı sıra bazı parmak hareketleriyle telefona deklanşör olarak da kullanılabilen bu akıllı yüzük, alarm kapatma gibi işlevlere de sahip.

Galaxy Ring Türkiye'de ne kadar olacak?

Yurt dışında 400 dolar fiyat etiketine sahip olan Galaxy Ring'in Türkiye'deki fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi yok ancak vergi kalemlerine dâhil olmadığından ötürü yaklaşık 14 ila 16 bin TL arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Peki siz Türkiye'de satışa sunulduğu takdirde Galaxy Ring'i satın almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.