Samsung'un aldığı yeni bir patente göre gelecek nesil Galaxy Ring'ler kullanıcısının parmağına göre boyutunu değiştirebilecek.

Yüzüklerin Efendisi serisini izlemiş ya da okumuş olanlar, Tek Yüzük'ün boyutlarının yüzüğü elinde bulunduran kişiye göre değiştiğini bilirler. Pek çok fantastik evrende de büyülü yüzüklerin bu şekilde kullanıcısına göre boyut değiştirme özelliği vardır. İşte bu özellik gelecek nesil Samsung Galaxy Ring'de de karşımıza çıkabilir.

Güney Koreli teknoloji devinin aldığı yeni bir patente göre ikinci nesil Galaxy Ring, "yeniden boyutlandırma mimarisi" adı verilen bir tasarım ile gelebilir. Güney Kore'de yapılan patent başvurusuna göre prototip yüzük, kullanıcısının parmağına göre kendini şekillendirebiliyor.

Neredeyse bir yıldır geliştiriliyormuş!

Her ne kadar patent başvurusu yeni ortaya çıkmış olsa da Samsung'un bu teknoloji üzerinde Aralık 2023'ten bu yana çalıştığı belirtiliyor. Patente göre yüzüğün iç tarafı elastik ve şekil değiştirebilen bir materyalden üretilecek ve kullanıcının parmağına göre şekil alacak. Elastik malzeme, şekillendirilebilir yapı için destek görevi görecek.

Patent başvurusuna göre Samsung, şekil değiştiren bu yüzük için farklı iç segmentler geliştirecek. Yüzüklerin üç, dört ve sekiz segmentli farklı versiyonları karşımıza çıkacak.

Yeni mimari hem Samsung hem de tüketiciler için daha avantajlı bir dönemin başlangıcı da olabilir. Yeni elastik malzeme sayesinde Samsung maliyetleri azaltırken kullanıcılar da yüzüğü başka birine vermek ya da satmak istediklerinde kendileri ile aynı yüzük numarasına sahip birini bulmak zorunda kalmayacaklar.