Yeni Galaxy Ring, Bilim Kurgu Filmlerinde Gördüğümüz O Özelliği Gerçeğe Dönüştürebilir

Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni Galaxy Ring ile bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz bir özellik gerçeğe dönüşebilir.

Samsung, Galaxy Ring'in yeni sürümünde giyilebilir teknoloji sektörü için yeni bir döneme adım atabilir. Ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu, şirketin yeni akıllı yüzüğünün yalnızca basit hareketlerle sınırlı kalmayıp cihazlar arası etkileşimi de mümkün kılabileceğini gösteriyor.

Patent, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nden (WIPO) alınmış. Patentin içeriğine bakıldığında Galaxy Ring’in bir dizüstü bilgisayar veya tablet gibi cihazları kontrol etmesine olanak tanıyabileceği görülüyor.

Ekranları dokunmadan kontrol etmek mümkün olabilir

Patentte S Pen’e benzer bir özellik sunduğu belirtilen yüzüğün, kablosuz olarak veri aktarımı ve kontrolü gerçekleştirebileceği de ifade ediliyor. Patentte yer alan görsellerde yüzüğün Samsung'un Galaxy Book dizüstü bilgisayarları ve Galaxy Tab tabletleriyle entegre şekilde çalışabileceği gösteriliyor.

Eğer patent hayata geçirilirse Samsung'un yeni Galaxy Ring'i ile birlikte tıpkı bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi ekranları dokunmadan kontrol edebilmemiz mümkün olabilir.

Mevcut Galaxy Ring, yalnızca temel hareket desteği sunuyor ve yalnızca bir Galaxy akıllı telefon ile eşleşerek alarm kapatma ve kamerayı kullanma gibi basit özelliklere sahip. Yeni patent ile akıllı yüzüklerin hayatımızdaki yeri de farklı bir boyuta taşınacak gibi görünüyor.

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