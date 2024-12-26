Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in ikinci neslini önümüzdeki ay duyurabileceği iddia edildi

Samsung, sağlık özellikleriyle donatılan akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i ilk olarak bu yılın başlarında duyurmuştu. Yaz aylarında da resmen satışa çıkmıştı. Cihazın kasımda 12.999 TL’lik fiyatla ülkemize geldiğini de görmüştük.

Daha ilk Galaxy Ring çıkalı yarım yıl bile geçmezken cihazın ikinci nesli hakkında söylentiler başladı. Gelen yeni bilgiler, Galaxy Ring 2’yi çok yakında görebileceğimizin sinyallerini verdi.

Ocaktaki Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulabilir

Samsung, ocak ayında düzenleyeceği bir Galaxy Unpacked etkinliğiyle yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturacak. Tabii ki bu etkinliğin ana odağı Galaxy S25 serisi olacak. Ancak bunlar dışında sürpriz ürünleri de büyük ihtimalle göreceğiz. Örneğin şirketin XR başlığının bu etkinlikte gelebileceği düşünülüyor.

Güvenilir kaynak DigiTimes’ın yeni iddiasına göre tek sürpriz ürün bu olmayacak. Şirket, Galaxy Ring 2’ye ilk bakışı ocaktaki bu etkinlikte atmamızı sağlayabilir. Ancak tamamen tanıtmak yerine tıpkı geçen sene ilk yüzükte olduğu gibi kısa görüntülerle yeni yüzüğün tasarımına göz atma ihtimalimiz çok daha fazla.

Galaxy Ring 2’de nasıl yenilikler göreceğimiz hakkında çok fazla detay yok. Söylentiler, hâlihazırdaki 9 farklı boyutunu koruyacağını ve bunlara ek olarak 2 boyut daha ekleyeceğini öne sürüyor. Daha ince olacağı, pil ömrünün uzayacağı ve daha doğru sonuçlar veren sağlık özelilkleriyle donatılacağı da iddialar arasında.