Samsung Galaxy S10’da Kripto Para Cüzdanı Bulunabilir

Samsung Galaxy S10’un sızdırılan bir görüntüsü, telefonda kripto para cüzdanı bulunabileceğine işaret ediyor.

Samsung Galaxy S10’a dair pek çok sızıntı var. Bu defaki sızıntı ise ekrandaki görüntüyle alakalı. Gregory Blake ve Ben Geskin, Samsung Blockchain KeyStore’a ait görselleri sızdırdıklarını iddia ediyorlar.

Görselde yeni kripto para uygulamasının Ethereum’u desteklediği görülüyor. SamMobile’a göre bu cüzdanlar Bitcoin, Bitcoin Cash ve ERC20'yi de destekleyecek. Görsellerde ayrıca telefonun ön tarafında tek delik olduğu da göze çarpıyor.

Kripto para cüzdanının ilk günden itibaren kullanıma açık olup olmayacağı bilinmiyor. Samsung, telefonun resmi tanıtımını 20 Şubat’ta gerçekleştirecek. Uygulama hayata geçirilecekse tanıtımda mutlaka kripto para cüzdanından bahsedilecektir. Elbette insanlar sadece kripto para cüzdanı var diye Galaxy S10 almayacak ama dijital paralara yatırım yapanlar için bir avantaj olduğu da kesin.