Samsung Galaxy S10, Neden Rakiplerinden Binlerce TL Ucuz?

Güney Koreli Samsung, akıllı telefon sektörünü yeniden alevlendirecek Galaxy S10 ailesiyle karşımıza çıktı. Cihazların yurtdışı fiyatları Apple gibi rakipleriyle aynı seviyedeyken, Samsung’un Türkiye fiyatlarına ciddi bir ayar çektiğini görüyoruz. Peki Samsung’un yeni telefonları, rakiplerine göre neden daha ucuz?

Akıllı telefon sektörü bir büyük dönüşümün daha eşiğine geldi. Samsung, 20 Şubat gecesi düzenlediği Unpacked lansmanında, sık sık bu dönüşümden bahsediyordu. 2019, tasarımların ve özellikle de bağlantı teknolojilerinin yenilendiği bir yıl olacak. Galaxy S10 ailesi de bu konuda Samsung’un attığı ilk adım oldu. Tasarım açısından büyük yenilikler göremesek de cihazların sahip oldukları teknolojiler gerçekten irdelemeye değer.

Samsung, HDR10+ standardı,, ekrana gömülü parmak izi okuyucu, ultra geniş açılı sensör, kablosuz şarj paylaşımı, Wi-Fi 6 gibi teknolojileri sunduğu S10 ailesini, Türkiye’ye özel fiyatlarla tanıttı. Cihazların ABD’deki fiyatları dişli rakibi Apple ile aynı seviyedeyken, Türkiye’de iPhone XS, XS Max ve XR’den çok daha uygun etiketlere sahipler. Üstelik hafıza ve işlemci gücü açısından da bu cihazların üzerine çıkmayı başardılar. Bunu bir taraf olmak adına değil, teknik detaylara bakarak söylüyoruz.

Başlamadan önce cihazların başlangıç fiyatlarını verelim:

​

1. Rakipler çoğaldı, artık sadece Apple yok:

Hauwei ve Xoami’nin Türkiye gibi uygun fiyatlı akıllı telefon satışının yüksek olduğu pazarlarda nasıl yükseldiklerini gözlerimizle gördük. Geçtiğimiz yıl orta ve alt segment cihazlar üreten Honor ile ülkemizdeki elini güçlendiren Huawei, ikili strateji izliyor. Ana marka ile seçkin, yüksek performanslı ve tasarım ürünleri satana Huawei, Honor ile daha deneysel, uygun fiyatlı cihazları sunuyor. Bu sayede Huawei adındaki kalite algısı korunmuş oluyor. Apple, yıllardır aynısını yapmaya çalışan bir şirket.

Samsung ise bir uzak doğu kültürü olarak pek çok ürün gamini ve sınıfını aynı marka adı altında topluyor. Bu nedenle üst segment cihazlarını her zaman “en pahalısı” olarak piyasaya süremiyor. Apple’ın yanında batılı marka stratejileri uygulayan Çinli rakiplerinin de türemesi, Samsung’u olumsuz etkiliyor. Galaxy S10 serisiyle hem Huawei hem de Apple’dan daha avantajlı etiketler koyarak, onları devreden çıkartmak istiyor. Xiaomi’nin fiyatlarındaki artışı da düşünürsek, Samsung’un muhasebe konusunda ne kadar ince bir boşluğu doldurduğunu anlarız.

2. Galaxy S10 5G özel sürümü ve 5G’nin fiyatlara etkisi:

2019 boyunca, daha çok 5G teknolojisine sahip cihaz göreceğiz. Cihazların içerisinde yer alan yonga setlerindeki modemler, baştan aşağıya değişecek. 5G, 4G’ye kıyasla getirdiği yeniliklerle akıllı telefonların fiyatlarının yükselmesine neden olacak. Zaten yeteri kadar yüksek etikete sahiplerken, neden daha da yükselsin?

İşte burada Samsung dahil tüm firmaların bir uyanıklığını daha görüyoruz. İki yıl öncesine geri dönelim. Samsung Galaxy S7 Türkiye çıkış fiyatı 2799 TL olarak belirlenmişti. Takvim yaprakları adeta 200 TL’lik banknotlara dönüşerek sonraki yıllarda amiral gemilerin fiyatlarına eklendi. 1 yıl önce tanıtılan Galaxy S9’un çıkış fiyatı ise 4599 TL olarak açıklanmıştı. Hepimiz biliyoruz ki Apple’da bu farkı çok daha derinden hissettik.

Konuyu çok dağıtmadan bu yükselişin tamamen sunulan teknolojilerle ilgili olmadığını belirtmek gerekiyor. Nitekim 5G teknolojisi, firmalara fiyat artışı için bir bahane daha veriyor. Aynı bahane 5G’ye sahip olmayan cihazların da ucuzlamasına neden oluyorlar. Çünkü raflarda 5G’li bir cihazı ucuza görürseniz, yakın fiyatlı 4G’li bir cihazın yüzüne kimse bakmaz. O kadar AR-GE yatırımı çöpe gider, rakipleriniz çelmeyi takar.

3. Telefon katlanabilir, ancak o fiyata kimse katlanamaz:

Samsung’un yıllardır üzerinde çalıştığı katlanabilir telefonu Galaxy Fold, Unpacked etkinliğinde göz kamaştırdı; ancak fiyatıyla o gözleri yerinden çıkarttı. 26 Nisan’da ABD’de piyasaya sürülecek Galaxy Fold’un dolar bazında etiketi 1980 dolar olarak açıklandı. Doğrudan kur çevirisiyle kemiksiz 10500 TL’lik etikete sahip. Tam katlanabilir, ama ne gerek var şimdi?

Bu etiketle Samsung adeta yıllarca yaptığı AR-GE çalışmalarının acısını cüzdanlarımızdan çıkartmak istiyor gibi. Büyük ihtimalle, bu sadece bir istek olarak kalacak. Zira 1000 dolar üzerindeki telefon fiyatlarının tartışıldığı global sektörde, 2000 dolara yakın fiyata sahip bir cihazı almak sadece zevk işi. Peki bunun Galaxy S10 ile ne ilgisi var?

Samsung Galaxy Fold’u peynir ekmek gibi satması için üretmedi. Galaxy Fold’un hem duruşu hem de fiyatıyla sağladığı itibar, rakiplerine göre uygun fiyatlı olan Galaxy S10 ailesinin satışlarına yarayacak. İnsanlar, Galaxy Fold’u üreten firmanın uygun fiyatlı amiral gemisine yönelmek isteyecekler.

4. “Küresel düşün, yerel hareket et”

Eskiden bir akıllı telefonun fiyatını belirleyen unsurlar maliyet ve rekabet gibi doğrudan sektörün iç etmenlerinden kaynaklanan başlıklardı. Son bir ya da iki yıldır, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bir etmen daha ortaya çıktı: Ekonomik şartlar ve farklılıklar. Bu etmen, sadece tüketici elektroniği üreticilerini değil, Netflix gibi dijital hizmet sağlayıcılarını da bir zorunluluğa itti. Global firmalar, ürün ve hizmetlerinin fiyatlarında yerelleşmeye gitmek zorunda kaldılar.

Fiyatlarda yerelleşme politikaları, firmaların farklı pazarlardan farklı oranlarda kâr elde etmelerine neden oluyor. Yani Samsung’un bir Galaxy S10 üzerinden ABD’den kazandığı parayla Türkiye’den kazandığı para aynı miktarda değil. Normalde bunu ekonomik şartlar, alım gücü etkilerdi. Son yıllarda yaşanan ekonomik gerilimler nedeniyle alım gücü bazı pazarlarda ciddi şekilde düşünce, firmalar son çare olarak fiziksel ürünlerde bile yerel fiyat politikaları uygulamaya başladılar.

Her şeye rağmen Samsung’un bir fedakarlık yapmaya çalıştığını söylemek yanlış olacaktır. Zira firmanın Türkiye’de yapacağı satış miktarı, S10 ailesinde uyguladığı fiyat politikasıyla tavan yapabilir. Bu da Çinli rakipleri Huawei ve Xiaomi karşısında ciddi bir avantaj elde etmesi demek. Apple ile olan rekabetinde ise artık söz sırası Apple’da. ABD’li devin Türkiye fiyatları konusunda düzenlemeye gideceğini biliyoruz. Galaxy S10 ise Apple'dan önce düzenlenmiş fiyatlara sahip.

4. Sonuç: Aslında bu fiyatlar da hiç uygun değil(!)

Teknik detaylara girmeye hiç gerek yok. 2017’nin sonbahar aylarında tanıtılan iPhone X’un Türkiye fiyatı 6.099 TL olarak açıklanmıştı. Şimdilerde göze pek normal gelen bu etiketi ilk gördüğünüz zamanı hatırlayın… Akıllı telefona böyle paralar harcamayı çoğu insan mantıksız buluyordu.

ABD’de yıllardır 899, 999, 1099 dolarlık sabit fiyat politikası uygulayan Apple ve Samsung’un cihazlar Türkiye’de yukarıya doğru ivme kaydetti. Oradaki tüketiciler her yıl aynı fiyat etiketine sahip daha gelişmiş telefonları karşılarında gördüler. Türkiye’de ise sular kaynadı, rakamlar 9 bin TL’nin de üzerine çıktı. Apple ve Huawei’nin son amiralleri iPhone XS Max ve Mate 20 Pro adeta cepleri yakıyor.

Samsung ise durumu fark etti, Galaxy S10’un başlangıç fiyatını iki yıl önceki standartların biraz üzerinde bir yere konumlandırdı. Amiral gemisi deyince asla satın alamayacağımızı düşündüğümüz cihazları görmeye alışan gözler, bu kez şaşkına döndü. Böylece 2 yıl önce iPhone X ile abartılı bulduğumuz etiketleri normal görmeye başladık.

Sonuç olarak, Samsung’un bu fiyatlarla Türkiye’de daha fazla insanı amiral sıfatındaki bir cihaz sahibi yapacağı kesin. Fiyatlar konusunda aklınızdaki soru işaretlerini giderdiysek, ne mutlu bize... Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın, takipte kalın.