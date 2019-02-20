Samsung, Galaxy S10 ailesinin yanında bir de 5G destekli modelin duyurusunu gerçekleştirdi.

Samsung, bugünkü lansmanına katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un duyurusunu gerçekleştirerek başladı. Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e modellerinin de geleceğini biliyorduk fakat bu ailenin yanına bir üye daha geldi: Galaxy S10 5G.

Adından da anlaşılacağı üzere bu telefon, 5G teknolojisini destekleyecek. Diğer modellerden farklı olarak, arka yüzeyinde 5G logosuna yer veriliyor olacak.

Galaxy S10 5G teknik özellikleri

Ekran : 6,7 inç AMOLED ve Quad HD+ çözünürlük

: 6,7 inç AMOLED ve Quad HD+ çözünürlük İşlemci : Exynos 9820

: Exynos 9820 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Batarya : 4500 mAh

: 4500 mAh Ön kamera : 10 MP ve 3D derinlik algılayıcı sensör

: 10 MP ve 3D derinlik algılayıcı sensör Arka kamera: 12 MP geniş açılı, 16 MP ultra geniş açılı, 12 MP telefoto ve 3D derinlik algılayıcı sensör

5G modelinde, Galaxy S10 modeli ile benzer şekilde 3 arka kamera ve 1 adet 3D derinlik algılama sensörü ile karşılaşıyoruz. Bunun yanında ön kamerada da 10 MP çözünürlüğünde sensör kendini gösteriyor. 3D derinlik algılayıcı sensör, ön kamerada da bulunuyor. Arka kamera tarafında 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı, 16 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı, 12 MP çözünürlüğünde telefoto ve 3D derinlik algılayıcı sensör bulunuyor.

Arka taraftaki 12 MP çözünürlük sunan sensörlerde OIS, yani Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi destekleniyor.

19:9 oranındaki “Infinity-O” olarak isimlendirilen ekran boyutu 6,7 inç.

Performans tarafında ise Exynos 9820 mobil yonga seti ve 8 GB RAM kendini gösteriyor. 256 GB dahili depolama alanı sunuluyor olsa da microSD hafıza kartı desteği mevcut değil. Galaxy S10 5G modelinin enerji kaynağı ise 4500mAh kapasitesindeki dahili bataryası oluyor. Ayrıca 25W hızlı şarj ve kablosuz hızlı şarj teknolojisi destekleniyor.

Galaxy S10 5G çıkış tarihi olarak da 2019’un yaz aylarına işaret ediliyor.