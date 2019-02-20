Samsung’un yıllardır üzerinde çalışma yürüttüğü, yeri geldiğinde reklam filmini bile yayınlayıp heyecan yarattığı katlanabilir telefonu nihayet ortaya çıktı. Galaxy S10’un tanıtıldığı Unpacked etkinliğinde ortaya çıkan cihaz, katlandığında bir telefon, açıldığında ise tablet oluyor.

Esnek ekranlarla geçen yıllar sürmüş bir AR-GE sınavının ardından, katlanabilir telefonların yaygınlaşmaya başlayacağı 2019 yılına girdik. Bu konuda uzun süredir heyecan yaratan ve bir ekran üreticisi de olan Samsung, kendi cihazını nihayet tam anlamıyla görücüye çıkardı.

2018’in son haftalarında özel bir etkinlikte az da olsa gösterilen ilk Galaxy F prototipi, cihaz hakkında genel bir fikir sahibi olmamızı sağlamıştı. Samsung’un San Francisco’da düzenlediği Unpacked etkinliğinde tüm detaylarıyla karşımızdaydı.

Galaxy Fold'un açıkken 7,3 inç olan ekranı, cihazın tam bir tablet haline bürünmesini sağlıyor. Katlanabilmesi için özel bir esnek ekrana sahip olan cihazda OLED teknolojisi kullanılıyor. Geçtiğimiz ay iki kez katlanabilen telefonuyla karşımıza çıkan Xiaomi'den farklı olarak Samsung, iç ve dış ekranları birbirlerinden ayırmayı tercih etmiş. Hatırlarsanız Xiaomi tek bir ekranın merkezini, cihaz kapalı pozisyondayken ana ekran olarak kullanıyordu. Samsun ise içeride yer alan katlanabilir ekranı, cihaz kapalı durumdayken pasife alma yoluna başvuruyor.

Bu durum katlanabilir telefonların sunacağı tasarım çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Böylece daha farklı teknolojilerin bir arada kullanılması ve sentezlenmesi mümkün oluyor, tıpkı Galaxy Fold'da olduğu gibi. Zira cihazın kapalı pozisyonda kullanılan sabit ekranı, herhangi bir esnek panel içermiyor. Samsung, burada Galaxy S10 serisinde kullandığı AMOLED erkan teknolojisini de kullanıyor. Yani bu cihazda iki farklı ekran formu ve teknolojisini bir arada görüyoruz.

İşlemci yongası olarak Samsung Exynos 9820'nin kullanıldığı cihazda, 12 GB RAM ve 512 GB ila 1 TB'lık iki hafıza seçeneği bulunuyor. Samsung Galaxy Fold, iki ekranın ve yüksek performans birimlerinin talep ettiği enerji miktarını 4380 mAh'lik bataryasıyla karşılıyor.

Katlanabilen ekranın ömrü ve dayanıklığı:

Samsung ekran dayanıklılığı konusunda net bir açıklama yapmazken, kullanıcı deneyimine odaklandığını ve neredeyse görünmez bir katlama noktası olduğunu ifade etti.

Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Fold özellikleri:

Ekran: 1536×2152 çözünürlüğünde 7,3 inç Infinity Flex

1536×2152 çözünürlüğünde 7,3 inç Infinity Flex Yonga seti: Açıklanmadı

Açıklanmadı Arka kamera: Açıklanmadı

Açıklanmadı Ön kamera: Açıklanmadı

Açıklanmadı RAM: 12 GB

12 GB Dahili depolama: 512 GB ve 1TB

512 GB ve 1TB Bağlantı: Açıklanmadı

Açıklanmadı Batarya: 4380 mAh

4380 mAh Suya ve toza dayanıklılık: Açıklanmadı

Açıklanmadı Ses: Açıklanmadı

Açıklanmadı Sensörler: ​Açıklanmadı

Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Fold çıkış tarihi:

Samsung Galaxy Fold 26 Nisan 2019'da global pazarda yerini alacak, Türkiye'ye ve diğer pazarlara yönelik özel bir tarih açıklanmadı.

Samsung Galaxy Fold fiyatı 1980 dolar olarak açıklandı. Ülkemizdeki resmi satış fiyatı şu an için belli değil. Ancak kur üzerinden çeviri yapılacak olursa, 10500 TL'yi geride bırakacağını söylemek mümkün. Tabii ki buna vergilerin dahil edilmediğini belirtelim.

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