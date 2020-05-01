Samsung Galaxy S10 ve Teleskop İle Çekilen Satürn Fotoğrafı

Josh Rabener adlı bir adam, teleskop ve Samsung Galaxy S10 kullanarak Satürn'ün oldukça net bir fotoğrafını yakalamayı başardı. Fotoğrafta, Saturn'ün ince halkası dahi net bir şekilde görülebiliyor.

Üstümüzdeki gökyüzü, çıplak gözle göremediğimiz birçok güzellik barındırıyor. Günümüzdeki akıllı telefonların gelişmiş yakınlaştırma özellikleriyle Ay gibi yakın gök cisimlerinin göz alıcı fotoğraflarını çekebiliyoruz. Ancak bir adam, bu konuda daha da ileri giderek bir teleskop ve Samsung Galaxy S10 kullanarak Satürn'ün fotoğrafını yakalamayı başardı.

Josh Rabener adlı adam, üç ay önce bir teleskop aldı ve gökyüzünü gözlemlemeye başladı. Ardından 23 Nisan'da, Güneş sisteminin en büyük ikinci gezegeni Satürn'ün bir fotoğrafını çekti. Bölgedeki gökyüzü, gök cisimlerinin astronomik gözlenebilirliğini tanımlayan Bortle ölçeğinde Sınıf 6 olarak belirtiliyor. Başka bir deyişle, Rabener'in üzerinde oldukça parlak bir gökyüzü var.

Satürn'ün Samsung Galaxy S10 ile çekilen görüntüsü:

Fotoğraf, Güneş doğmadan yaklaşık 15 dakika önce çekildi ve bu yüzden gökyüzü hafif mavi görünüyor. Satürn ise etrafındaki ikonik halkası da dahil olmak üzere henüz tam olarak aydınlanmamış gökyüzünde net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Rabener, üstündeki temiz ve parlak gökyüzünün nimetlerinden sonuna kadar faydalanmış gibi görünüyor.

Josh, Satürn'ü 8 inç parabolik aynaya sahip olan Zhumell Z8 Dobsonian ve yanında gelen 9 mm Plössl mercekle gözlemledi. Kameraya gelecek olursak, Josh sadece standart kamera ayarlarına sahip bir Samsung Galaxy S10 kullandı. Akıllı telefonun kamerası ile teleskobun göz merceğini hizaladı ve ortaya yukarıdaki sonuç çıktı.

Rabener görüntüyü neden çektiğini, "Kitaplarda ve dergilerde gösterilenden daha gerçekçi bir görüntü elde etmek istedim. Teleskop merceğine bakmanın saf güzelliğini çekmek istedim" sözleriyle açıklıyor.