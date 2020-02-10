Samsung Galaxy S20+ 5G, Çalışırken Görüntülendi

Samsung Galaxy S20+ 5G, yarın yapılacak Unpacked etkinliğiyle tanıtılacak. S20 ailesinin ortanca üyesi, çalışırken çekilen fotoğrafıyla lansman öncesinde kanlı canlı görüntülendi.

Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S20 serisiyle tanışacağımız Unpacked etkinliği için geri sayım başladı. Güney Koreli teknoloji devinin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları, özellikle güçlü donanımı ile pazarda standartları belirleyen cihazlar arasında olacak. Sosyal medyada paylaşılan Galaxy S20+ 5G'nin çalışırken çekilen fotoğrafı, telefonun nasıl görüneceğini açıkça ortaya koyuyor.

XDA-Developers yazarı Max Winebach, S20 ailesinin ortanca üyesi Galaxy S20+ 5G'nin fotoğrafını twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafta akıllı telefonun dosya ve bulut hesabı yöneticisi Solid Explorer uygulamasını çalıştırdığı an görülüyor. Telefonun köşeleri oval ekranı ve ekranın üst orta kısmında yer alan kamera deliği de göze çarpan detaylar arasında.

Samsung Galaxy S20+ 5G, 20:9 en boy oranına sahip olan 6.7 inçlik WQHD+ Dinamik AMOLED ekran ile gelecek. Telefonun, arka tarafında 12 MP geniş açılı kamera, 64 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş kamera, önde 10 MP selfie kamerası ile gelmesi bekleniyor. Arka kameralar 3x optik zoom ve 8K video kaydı desteği sunarken, ön kamera 60 fps'de 4K kayıt yapabiliyor.

Galaxy S20+ 5G, 4.500 mAh değerinde büyük bir bataryaya sahip olacak. Yani batarya tarafında Galaxy S20'ye göre 500 mAh daha fazla güç sunacak. Diğer özellikler arasında AKG tarafından üretilen Dolby Atmos stereo hoparlörler ve suya karşı koruma sunan IP68 sertifikası yer alıyor. Samsung, yarın San Francisco'da gerçekleşecek Unpacked etkinliğiyle Galaxy S20 serisi, Galaxy Z Flip ve Galaxy Buds+'ı tüm dünyaya tanıtacak.